إصابات جراء قنبلة.. هذا ما حصلَ في طرابلس

أُصيب 3 أشخاص بينهم طفلة، جرّاء انفجار ألقاها مجهولون قرب القديم داخل مخيم البداوي في مدينة .



وذكرت المعلومات أنَّ الانفجار أدّى إلى تضرر واجهة أحد المحال التجارية وتحطم زجاجه، ما تسبب بحالة من الهلع والخوف في صفوف الأهالي، تزامناً مع سماع إطلاق نار كثيف في محيط المكان.





وعلى الفور، نُقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما سادت حالة من التوتر في المخيم.