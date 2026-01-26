بلدية البيسارية تشكّل لجنة رقابة صحية للمحال التجارية والمطاعم

أعلنت بلدية البيسارية في بيان، "تشكيل لجنة رقابة صحية من ذوي الاختصاص ستزور المحال التي تتعاطى بيع اللحوم والدجاج والمواد الغذائية، اضافة الى الأفران والمطاعم، ضمن نطاق البلدة، بهدف الإرشاد والمتابعة لجهة الالتزام بشروط السلامة العامة والنظافة".وأملت البلدية من "الجميع التعاون الإيجابي، وأخذ أي ملاحظات بالاعتبار، لما فيه خير وصحة أهلنا جميعا، وحفاظا على سمعة مؤسسات بلدتنا وثقة المواطنين بها".