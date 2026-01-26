هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها

أعلن ، مساء الإثنين، أنه سجّل عند الساعة 17:39 بالتوقيت المحلي من مساء يوم الإثنين الواقع فيه 26 كانون الثاني 2026، هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر حدد موقعها في منطقة في .

وذكر المركز أن مواطنين شعروا بالهزة التي حصلت.