مأساة القبة تطارد مناطق لبنانية جديدة

بعد الحادثة المأسوية التي شهدتها في ، سُجّل في الأيام الأخيرة تصاعد في منسوب القلق داخل عدد من المناطق ، خشية تكرار السيناريو نفسه في أماكن أخرى.

وفي هذا السياق، تعالت أصوات سكان والمخيم، محذّرين من مخاطر حقيقية تهدّد السلامة العامة نتيجة اهتراء عدد من الأبنية القديمة والمتصدّعة.

ويقول سكان البرج لـ" " إنّ تشققات واضحة باتت تظهر في جدران الأبنية، وسط غياب أي صيانة أو كشف هندسي جدي، ما يثير مخاوف من انهيارات مفاجئة، خصوصًا مع الأحوال الجوية المتقلبة والضغط السكاني الكبير في المنطقة.

وأضاف سكان المنطقة أنّ معظم هذه المباني شُيّد منذ عقود، وبعضها تعرّض لأضرار متراكمة بفعل الرطوبة والتسرّبات والإهمال، مناشدين الجهات المعنية التحرّك السريع قبل وقوع كارثة جديدة، وإجراء مسح إنشائي شامل يحدّد المباني الآيلة للسقوط ويضع حلولًا عاجلة لحماية الأهالي.