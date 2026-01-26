تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
مأساة القبة تطارد مناطق لبنانية جديدة

26-01-2026 | 13:52
بعد الحادثة المأسوية  التي شهدتها منطقة القبة في طرابلس، سُجّل في الأيام الأخيرة تصاعد في منسوب القلق داخل عدد من المناطق اللبنانية، خشية تكرار السيناريو نفسه في أماكن أخرى. 
وفي هذا السياق، تعالت أصوات سكان منطقة برج البراجنة والمخيم، محذّرين من مخاطر حقيقية تهدّد السلامة العامة نتيجة اهتراء عدد من الأبنية القديمة والمتصدّعة.
ويقول سكان البرج لـ"لبنان24" إنّ تشققات واضحة باتت تظهر في جدران الأبنية، وسط غياب أي صيانة أو كشف هندسي جدي، ما يثير مخاوف من انهيارات مفاجئة، خصوصًا مع الأحوال الجوية المتقلبة والضغط السكاني الكبير في المنطقة.
وأضاف سكان المنطقة أنّ معظم هذه المباني شُيّد منذ عقود، وبعضها تعرّض لأضرار متراكمة بفعل الرطوبة والتسرّبات والإهمال، مناشدين الجهات المعنية التحرّك السريع قبل وقوع كارثة جديدة، وإجراء مسح إنشائي شامل يحدّد المباني الآيلة للسقوط ويضع حلولًا عاجلة لحماية الأهالي.
المصدر: خاص لبنان 24
