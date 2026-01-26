للمواطنين في بيروت.. طريق "تجنبوا المرور" عليها مؤقتاً

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال مدّ “قساطل مياه” في (من البربير باتجاه محلة البسطة – شارع سوق الذهب) على عدة مراحل اعتبارًا من تاريخ 27-01-2026، لغاية تاريخ 10-02-2026.ستؤدّي هذه الأعمال إلى قطع السير لمدة /15/ يومًا اعتبارًا من الساعة 7.00 صباحًا من تاريخ 27-01-2026 وتحويله على الشكل التالي:باتجاه مفرق – شارع نحو شارع يسارًا (عكس وجهة السير)ويمينًا بمحاذاة شارع مار ميخائيل باتجاه ، نحو تقاطع شارع .يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.