تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حين تختلط الحشرات بالبهارات.. حقائق مثيرة عما نستهلكه

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
26-01-2026 | 14:15
A-
A+

حين تختلط الحشرات بالبهارات.. حقائق مثيرة عما نستهلكه
حين تختلط الحشرات بالبهارات.. حقائق مثيرة عما نستهلكه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أقدمت بلدية حارة حريك خلال الأيام الماضية على إقفال محل للبهارات ومنعته من إعادة فتح محل يجمع بين بيع الخضار والبهارات، وذلك بعد ثبوت مخالفات تتعلّق بالشروط الصحية المعتمدة.

وبحسب ما أفادت به مصادر مطّلعة ل "لبنان ٢٤"، "فقد أظهر الكشف الصحي أنّ المحل كان يقوم باستخدام خضار تالفة، من بينها بطاطا مغشوشة، بدل إتلافها، حيث جرى تحويلها إلى بهارات تُعرض للبيع، الأمر الذي يُعدّ مخالفة جسيمة للمعايير الصحية ويشكّل خطرًا على سلامة المستهلكين".

أضافت المصادر: "تبيّن وجود شوائب وحشرات داخل بعض أنواع البهارات، ما عزّز قرار الإقفال ومنع إعادة فتح المحل بصيغته السابقة".

وتؤكّد هذه الخطوة أهمية تكثيف الرقابة البلدية على المؤسسات الغذائية، وضرورة إلزام كل المحال غير المطابقة للمواصفات والشروط  بتصحيح أوضاعها أو إقفالها، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الغذاء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحشرات التي تتغذى على الجزيئات البلاستيكية الدقيقة تنمو إلى أحجام هائلة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
السياسة حين تفقد معناها… والدولة حين تغيب
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد رحيله... معلومات مُثيرة تُكشف عن رفعت الأسد
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الاكتئاب يغذي أمراض القلب.. روابط بيولوجية مثيرة للقلق
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

ما ن

ايير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2026-01-26
Lebanon24
16:30 | 2026-01-26
Lebanon24
16:30 | 2026-01-26
Lebanon24
15:43 | 2026-01-26
Lebanon24
15:33 | 2026-01-26
Lebanon24
15:28 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24