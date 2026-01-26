حين تختلط الحشرات بالبهارات.. حقائق مثيرة عما نستهلكه

أقدمت بلدية حارة حريك خلال الأيام الماضية على إقفال محل للبهارات ومنعته من إعادة فتح محل يجمع بين بيع الخضار والبهارات، وذلك بعد ثبوت مخالفات تتعلّق بالشروط الصحية المعتمدة.



وبحسب ما أفادت به مصادر مطّلعة ل " ٢٤"، "فقد أظهر الكشف الصحي أنّ المحل كان يقوم باستخدام خضار تالفة، من بينها بطاطا مغشوشة، بدل إتلافها، حيث جرى تحويلها إلى بهارات تُعرض للبيع، الأمر الذي يُعدّ مخالفة جسيمة للمعايير الصحية ويشكّل خطرًا على سلامة المستهلكين".



أضافت المصادر: "تبيّن وجود شوائب وحشرات داخل بعض أنواع البهارات، ما عزّز قرار الإقفال ومنع إعادة فتح المحل بصيغته السابقة".



وتؤكّد هذه الخطوة أهمية تكثيف الرقابة البلدية على المؤسسات الغذائية، وضرورة إلزام كل المحال غير المطابقة للمواصفات والشروط بتصحيح أوضاعها أو إقفالها، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الغذاء.

