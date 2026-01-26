استهداف سيارة في الجنوب.. سقوط شهيدين صورة توثق المشهد

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، سيارة في منطقة لجهة كفررمان - كفرتبنيت بقضاء - .

وعلى الأثر، هرعت فرق الإسعاف إلى المكان، فيما أعلنت عن استشهاد شخصين.



إلى ذلك، زعم جيش العدو أنه تم استهداف عنصرين من " " إثر التي استهدفت الجنوب.