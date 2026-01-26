تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مرقص يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الإعلاميين

Lebanon 24
26-01-2026 | 15:33
A-
A+

مرقص يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الإعلاميين
مرقص يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الإعلاميين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دان وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص الاعتداءات الإسرائيلية، والتي لا توفّر الطواقم الصحافية والإعلاميين، في إطار سلسلةٍ متواصلة من الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي الإنساني"، مشيرا الى انه "بالأمس القريب كان الاستهداف في قناريت، واليوم في مدينة صور".

واكد ان "هذا الاستهداف المنهجي والمتواصل للإعلاميين والصحافيين يُشكّل جرائم حرب موصوفة، وانتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية التي لا تكتفي بتحريم الاعتداء عليهم فحسب، بل تُلزم حمايتهم أثناء أداء مهامهم"، وسال :"إلى متى ستبقى هذه القوانين منتهكة في ظلّ صمت المجتمع الدولي؟".

وإذ جدّد إدانته الشديدة لهذه الاعتداءات، اعلن الوزير مرقص" تضامنه الكامل ومواساته للأسرة الإعلامية"،  ودعا المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته كاملة، والتحرّك العاجل لوضع حدّ لهذه الانتهاكات، وضمان حماية الإعلاميين في لبنان".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لقاء الأحزاب يدين الاعتداءات الإسرائيلية ويحذّر من جرّ الجيش إلى صدام
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:20:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إصابة الصحافيين.. مرقص يدين ويشدد على حماية الجسم الإعلامي
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:20:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتعتبرها تهديداً للاستقرار الإقليمي
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:20:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بول مرقص: الرئيس أبلغ وفد مجلس الأمن بأن هدف التفاوض مع إسرائيل وقف الاعتداءات (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:20:48 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

بول مرقص

إسرائيل

الصحاف

لبنان

العاج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2026-01-26
Lebanon24
16:30 | 2026-01-26
Lebanon24
16:30 | 2026-01-26
Lebanon24
15:43 | 2026-01-26
Lebanon24
15:28 | 2026-01-26
Lebanon24
15:28 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24