مرقص يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الإعلاميين

دان وزير الاعلام المحامي د. الاعتداءات ، والتي لا توفّر الطواقم الصحافية والإعلاميين، في إطار سلسلةٍ متواصلة من الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي الإنساني"، مشيرا الى انه "بالأمس القريب كان الاستهداف في قناريت، واليوم في مدينة صور".



واكد ان "هذا الاستهداف المنهجي والمتواصل للإعلاميين والصحافيين يُشكّل جرائم حرب موصوفة، وانتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية التي لا تكتفي بتحريم الاعتداء عليهم فحسب، بل تُلزم حمايتهم أثناء أداء مهامهم"، وسال :"إلى متى ستبقى هذه القوانين منتهكة في ظلّ صمت ؟".



وإذ جدّد إدانته الشديدة لهذه الاعتداءات، اعلن الوزير " تضامنه الكامل ومواساته للأسرة الإعلامية"، ودعا المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته كاملة، والتحرّك العاجل لوضع حدّ لهذه الانتهاكات، وضمان حماية الإعلاميين في ".

