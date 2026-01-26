"الكتائب والقوات" ‏يضعان اللمسات الأخيرة على تحالفهما الانتخابي

ولفت عضو كتلة «الكتائب» النائب سليم الصايغ، إلى «مفاوضات جدية مستمرة بين حزبي (الكتائب) و(القوات) للتعاون والتحالف في الانتخابات النيابية المقبلة، انطلاقاً من ثوابتنا ومبادئنا المشتركة»، لافتاً إلى أنه «من المفضل بالنسبة لنا أن يشمل التحالف كل الدوائر، فيكون تحالفاً عريضاً يسمح بالتعاون والتكامل، لكن الأمور تبقى مرهونة بخواتيمها».وقال الصايغ : «لا شك أن هناك مصلحة سياسية بالاتفاق، لكنّ علينا أن ندقق بالمصلحة ، لأن هذا القانون يصعّب أحياناً التحالف بين أشخاص من التوجه السياسي نفسه نتيجة لعبة الحواصل والأصوات التفضيلية، لكننا نحاول ورغم ذلك الوصول إلى تحالف انتخابي مع (القوات) من دون أن يعني ذلك أننا لا نبحث في خيارات أخرى مع اقترابنا من موعد الاستحقاق النيابي».أما بالنسبة لعدد النواب الذي يطمح حزب «الكتائب»، في تحصيله بالانتخابات المقبلة، فقال الصايغ: «نحن لا نفكر حصراً بكتلتنا بوصفنا (كتائب لبنانية)، إنما بوصول تكتل نيابي وازن يعكس الثقة للناس بتشكيله ضمانة للمؤسسات وتغليب منطق الدولة والحوكمة الصالحة، ورافعة حقيقية لتمكين رئيس الجمهورية من تنفيذ خطاب القسم؛ فلا يسمح بتعطيل للديمقراطية أو استئثار بالسلطة أو التفاف على الدستور».وكتبت" الاخبار": تجري محادثات بين حزبَي الكتائب و«القوات اللبنانية» للبحث في إمكان التوصّل إلى اتفاق انتخابي، إلا أن الأجواء حتى الساعة لا تبدو إيجابية، إذ تعتبر «القوات» أن أي تحالف انتخابي شامل مع الكتائب سيكون بمثابة تقديم هدية مجانية للأخير، وهو ما لا ترغب به معراب. وعُلم أن آخر المناقشات كانت حول تبادل للأصوات في دوائر مختلفة على قاعدة أن لا يكون هناك مرشحون للجانبين في الدائرة نفسها، وأن الأمر ينسحب مبدئياً على دوائر والكورة والبترون وزحلة.