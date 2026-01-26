تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
0
o
بشري
16
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
"الكتائب والقوات" يضعان اللمسات الأخيرة على تحالفهما الانتخابي
Lebanon 24
26-01-2026
|
22:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" الشرق الاوسط": يضع حزبا «القوات اللبنانية» و«
الكتائب
اللبنانية» اللمسات الأخيرة على تحالفهما الانتخابي لخوض الاستحقاق النيابي المقرر في أيار المقبل.
ولفت عضو كتلة «الكتائب» النائب سليم الصايغ، إلى «مفاوضات جدية مستمرة بين حزبي (الكتائب) و(القوات) للتعاون والتحالف في الانتخابات النيابية المقبلة، انطلاقاً من ثوابتنا ومبادئنا المشتركة»، لافتاً إلى أنه «من المفضل بالنسبة لنا أن يشمل التحالف كل الدوائر، فيكون تحالفاً عريضاً يسمح بالتعاون والتكامل، لكن الأمور تبقى مرهونة بخواتيمها».
وقال الصايغ : «لا شك أن هناك مصلحة سياسية بالاتفاق، لكنّ علينا أن ندقق بالمصلحة
الانتخابية
، لأن هذا القانون يصعّب أحياناً التحالف بين أشخاص من التوجه السياسي نفسه نتيجة لعبة الحواصل والأصوات التفضيلية، لكننا نحاول ورغم ذلك الوصول إلى تحالف انتخابي مع (القوات) من دون أن يعني ذلك أننا لا نبحث في خيارات أخرى مع اقترابنا من موعد الاستحقاق النيابي».
أما بالنسبة لعدد النواب الذي يطمح حزب «الكتائب»، في تحصيله بالانتخابات المقبلة، فقال الصايغ: «نحن لا نفكر حصراً بكتلتنا بوصفنا (كتائب لبنانية)، إنما بوصول تكتل نيابي وازن يعكس الثقة للناس بتشكيله ضمانة للمؤسسات وتغليب منطق الدولة والحوكمة الصالحة، ورافعة حقيقية لتمكين رئيس الجمهورية من تنفيذ خطاب القسم؛ فلا يسمح بتعطيل للديمقراطية أو استئثار بالسلطة أو التفاف على الدستور».
وكتبت" الاخبار": تجري محادثات بين حزبَي الكتائب و«القوات اللبنانية» للبحث في إمكان التوصّل إلى اتفاق انتخابي، إلا أن الأجواء حتى الساعة لا تبدو إيجابية، إذ تعتبر «القوات» أن أي تحالف انتخابي شامل مع الكتائب سيكون بمثابة تقديم هدية مجانية للأخير، وهو ما لا ترغب به معراب. وعُلم أن آخر المناقشات كانت حول تبادل للأصوات في دوائر مختلفة على قاعدة أن لا يكون هناك مرشحون للجانبين في الدائرة نفسها، وأن الأمر ينسحب مبدئياً على دوائر
بعبدا
والكورة والبترون وزحلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"القوات" تتحفظ على ضمّ"الكتائب" لتحالف جنبلاط - جعجع في الجبل
Lebanon 24
"القوات" تتحفظ على ضمّ"الكتائب" لتحالف جنبلاط - جعجع في الجبل
27/01/2026 11:24:32
27/01/2026 11:24:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"الكتائب والقوات": التحالف لم يُحسم بعد
Lebanon 24
"الكتائب والقوات": التحالف لم يُحسم بعد
27/01/2026 11:24:32
27/01/2026 11:24:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولون أميركيون لـ "أكسيوس": نضع اللمسات الأخيرة لهيكل حكومة غزة الجديدة
Lebanon 24
مسؤولون أميركيون لـ "أكسيوس": نضع اللمسات الأخيرة لهيكل حكومة غزة الجديدة
27/01/2026 11:24:32
27/01/2026 11:24:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"التلغراف" عن مسؤولين غربيين: من المتوقّع أن يجتمع زيلنسكي وترامب في دافوس لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق
Lebanon 24
"التلغراف" عن مسؤولين غربيين: من المتوقّع أن يجتمع زيلنسكي وترامب في دافوس لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق
27/01/2026 11:24:32
27/01/2026 11:24:32
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات اللبنانية
الانتخابية
اللبنانية
الجمهوري
ديمقراطي
الكتائب
جمهورية
الدستور
تابع
قد يعجبك أيضاً
بث مباشر.. وقائع جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة عام 2026
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة عام 2026
04:10 | 2026-01-27
27/01/2026 04:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة لمناقشة موازنة 2026 في ساحة النجمة
Lebanon 24
جلسة لمناقشة موازنة 2026 في ساحة النجمة
03:55 | 2026-01-27
27/01/2026 03:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
المركز الوطني للجيوفيزياء: تسجيل هزة أرضية في البقاع
Lebanon 24
المركز الوطني للجيوفيزياء: تسجيل هزة أرضية في البقاع
04:22 | 2026-01-27
27/01/2026 04:22:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نقيب المقاولين: لا إعمار بلا إصلاح مالي وحصرية السلاح هي مفتاح الاستقرار
Lebanon 24
نقيب المقاولين: لا إعمار بلا إصلاح مالي وحصرية السلاح هي مفتاح الاستقرار
04:19 | 2026-01-27
27/01/2026 04:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أبي رميا: الموازنة "تشغيلية" لتأمين استمرارية الدولة والانتخابات في موعدها
Lebanon 24
أبي رميا: الموازنة "تشغيلية" لتأمين استمرارية الدولة والانتخابات في موعدها
04:06 | 2026-01-27
27/01/2026 04:06:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
13:24 | 2026-01-26
26/01/2026 01:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله و"الحزب".. إقرأوا كلام ضابطٍ إسرائيليّ
Lebanon 24
عن نصرالله و"الحزب".. إقرأوا كلام ضابطٍ إسرائيليّ
13:00 | 2026-01-26
26/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
09:08 | 2026-01-26
26/01/2026 09:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل حُسم موعد ضربة إيران؟ "معاريف" الإسرائيلية تُعلن
Lebanon 24
هل حُسم موعد ضربة إيران؟ "معاريف" الإسرائيلية تُعلن
10:30 | 2026-01-26
26/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط إسرائيلي داخل لبنان ينكشف.. "حزام أمني" أبعد من الليطاني!
Lebanon 24
مخطط إسرائيلي داخل لبنان ينكشف.. "حزام أمني" أبعد من الليطاني!
13:30 | 2026-01-26
26/01/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:10 | 2026-01-27
بث مباشر.. وقائع جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة عام 2026
03:55 | 2026-01-27
جلسة لمناقشة موازنة 2026 في ساحة النجمة
04:22 | 2026-01-27
المركز الوطني للجيوفيزياء: تسجيل هزة أرضية في البقاع
04:19 | 2026-01-27
نقيب المقاولين: لا إعمار بلا إصلاح مالي وحصرية السلاح هي مفتاح الاستقرار
04:06 | 2026-01-27
أبي رميا: الموازنة "تشغيلية" لتأمين استمرارية الدولة والانتخابات في موعدها
04:03 | 2026-01-27
الحجار يستعرض الأوضاع العامة مع أحمد الحريري
فيديو
بث مباشر.. وقائع جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة عام 2026
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة عام 2026
04:10 | 2026-01-27
27/01/2026 11:24:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
27/01/2026 11:24:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
27/01/2026 11:24:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24