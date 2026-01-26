ترامب متفهّم لاوضاع لبنان... ويرد على السيسي بـإيجابية

وفي معلومات ديبلوماسية لـ"النهار"، فقد تم إبلاغ السيسي بأن لبنان ينفذ خطة الحكومة لجمع سلاح " "، مع الإشارة إلى أن لم تلبّ كل ما اتُفق عليه مع "الذين يتحملون مسؤولية تطبيق الاتفاق، علما أن خروق إسرائيل يومية، ولم تنسحب من النقاط المحتلة".وكان تركيز على ضرورة "تفهم واقع لبنان" وما تعانيه الدولة ومؤسساتها من ضغوط جراء "التعنت المتواصل". ولا تنفك تل أبيب الادعاء أنها تسير بـ"الميكانيزم" وفق ما يرسمه وفدها في اجتماعات الناقورة، في حين أنها لا تكترث بـ"اليونيفيل" وتستعجل مغادرة وحداتها نهاية السنة الجارية.وبعد انفضاض الاجتماع بين ترامب والسيسي، وصلت رسالة مستعجلة من القاهرة إلى رئاسة الجمهورية في بعبدا، فحواها "إيجابي" بحسب مصادر مواكبة. وتبين أن ترامب "يتفهم" أحوال الحكومة اللبنانية والصعوبات التي تعترضها، وسط تخوف من شنّ إسرائيل عدوانا على لبنان. وليس خافيا التضييق على الجيش اللبناني رغم كل ما نفذه في جنوب الليطاني، وسط جملة من العراقيل والضغوط. وانطلاقا من هنا، على واشنطن عدم التراخي مع إسرائيل.وتتحدث مصادر لبنانية عن "اهتمام القيادة بلبنان". ولقد قام الرئيس السيسي بمبادرة مقدرة ومشكورة في طرحه ملف لبنان مع ترامب، حيث نقل إليه وجهة النظر اللبنانية، وكانت الخلاصة إيجابية في انتظار متابعة هذا المسعى وترجمته على الأرض.ولفت في بيان الرئاسة المصرية أن السيسي ركز أمام ترامب على "أهمية الدور الأميركي في وقف الاعتداءات والانتهاكات على سيادة لبنان"، مع التشديد على بسط السلطة اللبنانية على أراضيها كافة.وتؤكد مصادر ديبلوماسية مصرية أن القاهرة "تقوم بسلسلة اتصالات مع أكثر من دولة وخصوصا مع الأميركيين، بهدف مساعدة لبنان والعمل على منع الأخطار التي تهدده. وعلم أن القاهرة لن تتأخر في الاستفادة من استغلال أي معطيات تساهم في دعم لبنان وتحصينه".