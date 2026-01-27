شهيدان في الغارة الإسرائيلية أمس على كفررمان.. من هما؟

أدت الغارة على كفررمان ليل امس الإثنين الى استشهاد شابين، هما سامر علاء حطيط ( 22 عاما من بلدة الدوير)، يرافقه الشاب احمد عبد النبي ( 22 عاما الجنسية، من مواليد وسكان بلدة الدوير) ، وفق ما أفادت مندوبة " ".



وفي التفاصيل، فان مسيّرة مُعادية استهدفت سيارتهما وهي من نوع "ميتسوبيشي" رباعية الدفع، بـ 3 صواريخ موجّهة على طريق دوحة كفررمان لجهة كفرتبنيت ما أدى الى احتراقها.



وعلى الفور، هرعت الى المكان فرق الاسعاف من مختلف الجمعيات، وتم نقل اشلاء الشهيدين الى مستشفيي "الشيخ حرب" و"النجدة الشعبية " في ، فيما عملت عناصر من الدفاع المدني على اخماد الحريق في السيارة المستهدفة.



يُشار إلى ان الشهيد حطيط ، طالب جامعي ، يعمل مع والده في مؤسسة لبيع قطع السيارات في منطقة النبطية ، بينما رمضان يساعد والده المصري في تصليح البرادات المنزلية وصيانتها في محل يملكه في الدوير.

Advertisement