التحقير وحريّة التعبير في المواثيق الدوليّة والقانون اللبناني

من هنا، هذه الدراسة الوجيزة عن التحقير وحرية التعبير في القانون الدولي والقانون اللبناني، والتي نقصرها على رئيس الجمهورية في ضوء الخصوصية الدستورية والقانونية لرئاسة الدولة.لا بد من الإشارة أولا إلى أن مقدمة تنص صراحة على أن ملتزم مواثيق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أن تجسد الدولة هذه المبادىء في جميع الحقول والمجالات من دون استثناء، والمادة 13 من الدستور تنص على أن حرية إبداء الرأي قولا وكتابة مكفولة ضمن دائرة القانون، ما يعني أنها ليست مطلقة.ولقد خص قانون رئيس الجمهورية بحماية حال ولايته، في ما لو تعرض للتحقير، إذ تنص المادة 384 من هذا القانون على أن من حقّر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، علما أن التمييزية تتحرك عفوا عند حدوث هذا الجرم، أي من دون الحاجة إلى أي ادعاء من الرئيس، الذي لم يطلب أصلا، لا هو ولا سلفه، ملاحقة أي إعلامي إلى أي فريق سياسي أو فكري أو طائفة انتمى.ولوزير العدل، عملا بالمادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أن يطلب من النائب العام التمييزي إجراء التعقبات في شأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه، على أن يقوم هذا الأخير، عند الاقتضاء، بإجراء التحقيق مباشرة أو بواسطة معاونيه من قضاة العامة الملحقين به أو أفراد الضابطة العدلية التابعين له، من دون أن يكون له حق الادعاء.وتبقى الكلمة الفصل للقضاء الضامن الحقوق والحريات الخاصة والعامة.في الخلاصة، إن تحقير الرئيس والمسّ بكرامته يتجاوزان شخصه إلى ما هو أدهى، لاسيما في ظل التحديات والظروف القاسية التي يعانيها وطن الأرز وشعبه، والمقصود ضرب معنويات الموقع والرمز، أي ما تبقى في الأساس للرئيس بعد . فإن خان الطائف الركن الأساس، ماذا يبقى من سائر أركانه؟