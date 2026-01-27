تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جلسات مناقشة الموازنة تبدأ اليوم على إيقاع تحركات مطلبية إحتجاجية.. حزمة مساعدات قطرية محدّدة البنود والأرقام

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
27-01-2026 | 01:00
A-
A+
جلسات مناقشة الموازنة تبدأ اليوم على إيقاع تحركات مطلبية إحتجاجية.. حزمة مساعدات قطرية محدّدة البنود والأرقام
جلسات مناقشة الموازنة تبدأ اليوم على إيقاع تحركات مطلبية إحتجاجية.. حزمة مساعدات قطرية محدّدة البنود والأرقام photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تبدأ اليوم مناقشات مشروع موازنة عام 2026 في الهيئة العامة لمجلس النواب لثلاثة أيام متتالية، بعدما أنهت لجنة المال والموازنة دراسة المشروع بكل تفاصيله الدستورية والمالية.
ومن المتوقع ان ترسم المداخلات النيابية جلسات حامية على مدار الأيام الثلاثة التي حددت لها نهاراً ومساءً.
وتزامنا مع الجلسة دعا تجمع روابط العاملين في القطاع العام إلى تظاهرة حاشدة في وسط بيروت
ويضم التجمع  المساعدين القضائيين، ورابطة موظفي الإدارة العامة، وتجمع العسكريين المتقاعدين، وموظفي الجامعة اللبنانية، وروابط الأساتذة في التعليم الرسمي الأساسي، والثانوي، والمهني، وروابط الأساتذة المتقاعدين في التعليم الرسمي الأساسي، والثانوي، والمهني.
وخلص تقرير لجنة المال والموازنة إلى نوعين من الملاحظات؛ الأول في الشكل، وتلفت فيه إلى خلوّ الموازنة من الرؤية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى تدنّي نسبة الاعتمادات المُخصّصة للنفقات الاستثمارية والأجهزة الرقابية.
والثاني في المضمون، وتبيّن أنّ المشروع عشوائي في استحداث الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات، ويفتقر إلى الشمول ولم تُدرج فيه القروض والنفقات التفصيلية العائدة للهيئات والمؤسّسات والمجالس التي تعمل لمصلحة الدولة.
سياسيا، اخترق المسار المتصل بالوضع بين لبنان وإسرائيل بيان  لسفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت، كشفت فيه أن "سفيري الولايات المتحدة في بيروت وتل أبيب ملتزمان بدفع لبنان وإسرائيل نحو سلام مستدام وفعّال عبر الديبلوماسية والحوار، وخلال عطلة نهاية الأسبوع استضافتهما السفارة الأميركية في الأردن حيث جرى بحث الخطوات اللازمة لتحقيق منطقة أكثر سلما وازدهارا".
وتزامن ذلك مع تأكيد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن لبنان لم يتبلّغ أي شيء عن تجميد أو اتجاه إلى إلغاء دور "الميكانيزم". 
وتحدث رئيس الجمهورية عن اجتماع للجنة الشهر المقبل وقال " إن الاتصالات مستمرة قبل انعقاد لجنة الميكانيزم الشهر المقبل للوصول إلى نتائج عملية تسرّع إعادة الاستقرار إلى الجنوب وانسحاب اسرائيل وعودة الأسرى وتمكين الجيش من الانتشار حتى الحدود المعترف بها دولياً".
وافادت  مصادر مطّلعة أن تحديد موعد 5 آذار لمؤتمر باريس لدعم الجيش"مبدئي"وليس نهائياً، وأن تنظيم المؤتمر مُعلّق على نتائج الزيارة المُقرّرة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن مطلع شباط المقبل. 
وأشارت المصادر إلى أن الأميركيين ينظرون إلى الزيارة كـ"اختبار"، للقائد، خصوصاً في ما يتعلق بشأن نزع سلاح حزب الله واستعدادات المؤسسة العسكرية للبدء في تنفيذ ذلك في منطقة شمال الليطاني، وبالتالي فإن إرجاء المؤتمر "وارد جداً"في حال لم يكن هناك رضى أميركي على مواقف هيكل.
الى ذلك استحوذت زيارة الموفد القطري وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي للبنان، حاملاً رزمة مساعدات كبيرة، على الاهتمامات الرسمية والسياسية.
ووفق معطيات ديبلوماسية، حرصت الدوحة على أن يأتي تحركها ضمن إطار تنسيقي دولي، يضمن فعالية المبادرة واستدامتها، ما يؤكد أن المقاربة القطرية تنطلق من رؤية عملية تراعي توازنات الداخل اللبناني وتعقيدات الإقليم.
حزمة المساعدات القطرية جاءت محدّدة البنود والأرقام، وتركّز على قضايا حياتية يومية يلحّ عليها اللبنانيون، مثل الكهرباء والتعليم والصحة والمؤسسة العسكرية وملف النازحين. وتتضمّن الحزمة منحة بقيمة 40 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء، تتزامن مع مشروع اقتصادي موسّع بقيمة 360 مليون دولار يعود بالنفع على نحو مليون ونصف مليون مشترك في معظم المناطق اللبنانية، فضلاً عن دعم مخصّص للمؤسسة العسكرية.
أشارت المعلومات إلى أن الجانب القطري جاء مُحمّلاً بقرار رسمي متوافق عليه مع السعودية والولايات المتحدة وسوريا، يهدف إلى تمويل عملية إعادة نحو 400 ألف نازح سوري إلى بلادهم خلال العام الجاري. وتشمل هذه العملية تقديم مساعدات لإعادة إعمار بلدات سورية يقطنها هؤلاء النازحون، بالإضافة إلى منح مساعدات مباشرة تسهّل انتقالهم إلى سوريا.





Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
مجلس النواب يبدأ مناقشة الموازنة على وقع تحركات احتجاجية في وسط بيروت
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:25:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمُّع روابط القطاع العام دعا إلى التحرك بالتوازي مع جلسات مناقشة الموازنة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:25:40 Lebanon 24 Lebanon 24
سجال نيابي يسبق جلسات مناقشة الموازنة وروابط التعليم الرسمي مستمرّة في الإضراب
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:25:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تواصل توافد النواب الى مجلس النواب للمشاركة في جلسة مناقشة مشروع الموازنة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:25:40 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

الأميركيين

في الجامعة

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

السعودية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:10 | 2026-01-27
Lebanon24
03:55 | 2026-01-27
Lebanon24
04:22 | 2026-01-27
Lebanon24
04:19 | 2026-01-27
Lebanon24
04:06 | 2026-01-27
Lebanon24
04:03 | 2026-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24