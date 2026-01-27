حنكش عن كلام قاسم: وهم

كتب النائب على منصة "إكس": "عن إعلان حرب الإسناد ٢: كلام وهم ومعنويات فارغة وشد عصب للبيئة يلّي أصلاً أغلبها صارت واعية عن الثمن يلّي دفعته بحرب الإسناد ١ لهيك الرد مش محرز".

Advertisement