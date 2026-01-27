تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
0
o
بشري
16
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
حنكش عن كلام قاسم: وهم
Lebanon 24
27-01-2026
|
00:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب
الياس حنكش
على منصة "إكس": "عن إعلان حرب الإسناد ٢: كلام
قاسم
وهم ومعنويات فارغة وشد عصب للبيئة يلّي أصلاً أغلبها صارت واعية عن الثمن يلّي دفعته بحرب الإسناد ١ لهيك الرد مش محرز".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
افرام: كلام نعيم قاسم كارثة على لبنان والعيش المشترك
Lebanon 24
افرام: كلام نعيم قاسم كارثة على لبنان والعيش المشترك
27/01/2026 11:25:47
27/01/2026 11:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة ترد على نعيم قاسم: هذا الكلام لا يجوز
Lebanon 24
وزيرة ترد على نعيم قاسم: هذا الكلام لا يجوز
27/01/2026 11:25:47
27/01/2026 11:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب أبي رميا لـ mtv تعليقاً على كلام قاسم: هناك شبه إجماع من قبل الشعب اللبناني على أننا شبعنا من الحروب خصوصاً عندما تكون لمصلحة الغير
Lebanon 24
النائب أبي رميا لـ mtv تعليقاً على كلام قاسم: هناك شبه إجماع من قبل الشعب اللبناني على أننا شبعنا من الحروب خصوصاً عندما تكون لمصلحة الغير
27/01/2026 11:25:47
27/01/2026 11:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير المصري علاء موسى: كل ما يُقال عن أن رئيس الوزراء يحمل رسالة عالية النبرة ضد حزب الله كلام عار تماماً عن الصحة وأقل ما يقال عنه انه كلام فارغ (الجديد)
Lebanon 24
السفير المصري علاء موسى: كل ما يُقال عن أن رئيس الوزراء يحمل رسالة عالية النبرة ضد حزب الله كلام عار تماماً عن الصحة وأقل ما يقال عنه انه كلام فارغ (الجديد)
27/01/2026 11:25:47
27/01/2026 11:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الياس حنكش
نائب ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
بث مباشر.. وقائع جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة عام 2026
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة عام 2026
04:10 | 2026-01-27
27/01/2026 04:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة لمناقشة موازنة 2026 في ساحة النجمة
Lebanon 24
جلسة لمناقشة موازنة 2026 في ساحة النجمة
03:55 | 2026-01-27
27/01/2026 03:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
المركز الوطني للجيوفيزياء: تسجيل هزة أرضية في البقاع
Lebanon 24
المركز الوطني للجيوفيزياء: تسجيل هزة أرضية في البقاع
04:22 | 2026-01-27
27/01/2026 04:22:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نقيب المقاولين: لا إعمار بلا إصلاح مالي وحصرية السلاح هي مفتاح الاستقرار
Lebanon 24
نقيب المقاولين: لا إعمار بلا إصلاح مالي وحصرية السلاح هي مفتاح الاستقرار
04:19 | 2026-01-27
27/01/2026 04:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أبي رميا: الموازنة "تشغيلية" لتأمين استمرارية الدولة والانتخابات في موعدها
Lebanon 24
أبي رميا: الموازنة "تشغيلية" لتأمين استمرارية الدولة والانتخابات في موعدها
04:06 | 2026-01-27
27/01/2026 04:06:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
13:24 | 2026-01-26
26/01/2026 01:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله و"الحزب".. إقرأوا كلام ضابطٍ إسرائيليّ
Lebanon 24
عن نصرالله و"الحزب".. إقرأوا كلام ضابطٍ إسرائيليّ
13:00 | 2026-01-26
26/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
09:08 | 2026-01-26
26/01/2026 09:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل حُسم موعد ضربة إيران؟ "معاريف" الإسرائيلية تُعلن
Lebanon 24
هل حُسم موعد ضربة إيران؟ "معاريف" الإسرائيلية تُعلن
10:30 | 2026-01-26
26/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط إسرائيلي داخل لبنان ينكشف.. "حزام أمني" أبعد من الليطاني!
Lebanon 24
مخطط إسرائيلي داخل لبنان ينكشف.. "حزام أمني" أبعد من الليطاني!
13:30 | 2026-01-26
26/01/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:10 | 2026-01-27
بث مباشر.. وقائع جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة عام 2026
03:55 | 2026-01-27
جلسة لمناقشة موازنة 2026 في ساحة النجمة
04:22 | 2026-01-27
المركز الوطني للجيوفيزياء: تسجيل هزة أرضية في البقاع
04:19 | 2026-01-27
نقيب المقاولين: لا إعمار بلا إصلاح مالي وحصرية السلاح هي مفتاح الاستقرار
04:06 | 2026-01-27
أبي رميا: الموازنة "تشغيلية" لتأمين استمرارية الدولة والانتخابات في موعدها
04:03 | 2026-01-27
الحجار يستعرض الأوضاع العامة مع أحمد الحريري
فيديو
بث مباشر.. وقائع جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة عام 2026
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة عام 2026
04:10 | 2026-01-27
27/01/2026 11:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
27/01/2026 11:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
27/01/2026 11:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24