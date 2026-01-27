وعود وإغراءات لمنع تدخل "حزب الله"

تتكثف في الكواليس السياسية اتصالات ووساطات غير مباشرة بين " " وعدد من والغربية، في محاولة جدية لاحتواء أي تداعيات إقليمية محتملة، ومنع انزلاق الحزب إلى مواجهة عسكرية مفتوحة في حال توسع الصراع مع .وبحسب مصادر مطلعة، تتركز هذه الجهود على مبدأ تحييد الساحة عن أي حرب إقليمية، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الاستقرار الداخلي.وتشير المعطيات إلى أن هذه الوساطات تترافق مع وعود سياسية واقتصادية، أبرزها فتح باب وتقديم دعم دولي للبنان في مرحلة ما بعد التهدئة، في حال الالتزام بعدم توسيع دائرة المواجهة.