تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
0
o
بشري
16
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
وعود وإغراءات لمنع تدخل "حزب الله"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
27-01-2026
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتكثف في الكواليس السياسية اتصالات ووساطات غير مباشرة بين "
حزب الله
" وعدد من
الدول العربية
والغربية، في محاولة جدية لاحتواء أي تداعيات إقليمية محتملة، ومنع انزلاق الحزب إلى مواجهة عسكرية مفتوحة في حال توسع الصراع مع
إيران
.
وبحسب مصادر مطلعة، تتركز هذه الجهود على مبدأ تحييد الساحة
اللبنانية
عن أي حرب إقليمية، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الاستقرار الداخلي.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الوساطات تترافق مع وعود سياسية واقتصادية، أبرزها فتح باب
إعادة الإعمار
وتقديم دعم دولي للبنان في مرحلة ما بعد التهدئة، في حال الالتزام بعدم توسيع دائرة المواجهة.
Advertisement
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
لمنع "حزب الله" من العودة... خطّة إسرائيليّة في جنوب لبنان هذه تفاصيلها
Lebanon 24
لمنع "حزب الله" من العودة... خطّة إسرائيليّة في جنوب لبنان هذه تفاصيلها
27/01/2026 11:25:54
27/01/2026 11:25:54
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يدعو واشنطن للضغط على إسرائيل واعادة فتح قنوات الحوار مع "حزب الله"
Lebanon 24
عون يدعو واشنطن للضغط على إسرائيل واعادة فتح قنوات الحوار مع "حزب الله"
27/01/2026 11:25:54
27/01/2026 11:25:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيتدخّل "حزب الله" في الصراع الأميركيّ – الإيرانيّ؟
Lebanon 24
هل سيتدخّل "حزب الله" في الصراع الأميركيّ – الإيرانيّ؟
27/01/2026 11:25:54
27/01/2026 11:25:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يحذّر من الحرب الأهلية وموفدون أبلغوه تنبيهات من التدخّل لصالح إيران
Lebanon 24
"حزب الله" يحذّر من الحرب الأهلية وموفدون أبلغوه تنبيهات من التدخّل لصالح إيران
27/01/2026 11:25:54
27/01/2026 11:25:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الدول العربية
إعادة الإعمار
اللبنانية
حزب الله
التزام
الغربي
إيران
تابع
قد يعجبك أيضاً
بث مباشر.. وقائع جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة عام 2026
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة عام 2026
04:10 | 2026-01-27
27/01/2026 04:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة لمناقشة موازنة 2026 في ساحة النجمة
Lebanon 24
جلسة لمناقشة موازنة 2026 في ساحة النجمة
03:55 | 2026-01-27
27/01/2026 03:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
المركز الوطني للجيوفيزياء: تسجيل هزة أرضية في البقاع
Lebanon 24
المركز الوطني للجيوفيزياء: تسجيل هزة أرضية في البقاع
04:22 | 2026-01-27
27/01/2026 04:22:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نقيب المقاولين: لا إعمار بلا إصلاح مالي وحصرية السلاح هي مفتاح الاستقرار
Lebanon 24
نقيب المقاولين: لا إعمار بلا إصلاح مالي وحصرية السلاح هي مفتاح الاستقرار
04:19 | 2026-01-27
27/01/2026 04:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أبي رميا: الموازنة "تشغيلية" لتأمين استمرارية الدولة والانتخابات في موعدها
Lebanon 24
أبي رميا: الموازنة "تشغيلية" لتأمين استمرارية الدولة والانتخابات في موعدها
04:06 | 2026-01-27
27/01/2026 04:06:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
13:24 | 2026-01-26
26/01/2026 01:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله و"الحزب".. إقرأوا كلام ضابطٍ إسرائيليّ
Lebanon 24
عن نصرالله و"الحزب".. إقرأوا كلام ضابطٍ إسرائيليّ
13:00 | 2026-01-26
26/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
09:08 | 2026-01-26
26/01/2026 09:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل حُسم موعد ضربة إيران؟ "معاريف" الإسرائيلية تُعلن
Lebanon 24
هل حُسم موعد ضربة إيران؟ "معاريف" الإسرائيلية تُعلن
10:30 | 2026-01-26
26/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط إسرائيلي داخل لبنان ينكشف.. "حزام أمني" أبعد من الليطاني!
Lebanon 24
مخطط إسرائيلي داخل لبنان ينكشف.. "حزام أمني" أبعد من الليطاني!
13:30 | 2026-01-26
26/01/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
04:10 | 2026-01-27
بث مباشر.. وقائع جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة عام 2026
03:55 | 2026-01-27
جلسة لمناقشة موازنة 2026 في ساحة النجمة
04:22 | 2026-01-27
المركز الوطني للجيوفيزياء: تسجيل هزة أرضية في البقاع
04:19 | 2026-01-27
نقيب المقاولين: لا إعمار بلا إصلاح مالي وحصرية السلاح هي مفتاح الاستقرار
04:06 | 2026-01-27
أبي رميا: الموازنة "تشغيلية" لتأمين استمرارية الدولة والانتخابات في موعدها
04:03 | 2026-01-27
الحجار يستعرض الأوضاع العامة مع أحمد الحريري
فيديو
بث مباشر.. وقائع جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة عام 2026
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة عام 2026
04:10 | 2026-01-27
27/01/2026 11:25:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
27/01/2026 11:25:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
27/01/2026 11:25:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24