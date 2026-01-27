تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لبنان قام بما هو مقتنع به... فهل تلاقيه واشنطن إلى منتصف الطريق؟

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
27-01-2026 | 02:00
A-
A+
لبنان قام بما هو مقتنع به... فهل تلاقيه واشنطن إلى منتصف الطريق؟
لبنان قام بما هو مقتنع به... فهل تلاقيه واشنطن إلى منتصف الطريق؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع تواصل التصعيد الإسرائيلي، واستهداف الآليات والمنازل في القرى الجنوبية الحدودية وفي البقاع، يتضح أن ما يجري يتجاوز حدود الخروق العسكرية التقليدية، ليُدرج في إطار ضغط سياسي–عسكري منظّم يستهدف إعادة رسم أكثر من خارطة طريق، لا في جنوب الليطاني فحسب، بل في شماله أيضًا. فالتصعيد الميداني المتدرّج لم يعد منفصلًا عن المسار السياسي الجاري خلف الكواليس، بل بات أحد أدواته الأساسية.

وفي هذا السياق، توقّف عمل لجنة "الميكانيزم" عند حافة الجمود، ولو مؤقتًا. وهذا الجمود هو أكثر من تفصيل تقني، وليس بالتالي نتيجة خلل إداري، بل يعكس تحوّلًا مقصودًا في النظرة الأميركية إلى دور اللجنة ووظيفتها. فواشنطن لم تعد تُخفي قناعتها بأن هذه الآلية استنفدت أغراضها، وأن استمرارها يقيّد هامش الحركة المطلوبة لفرض مقاربة جديدة، تقوم على الانتقال من إدارة الخروقات اليومية إلى فرض وقائع سياسية وأمنية جديدة على الأرض.

فالربط بين هذا الجمود وملف شمال الليطاني لم يعد يحتاج إلى كثير من الاستنتاج. فبعد استكمال المرحلة الأولى من خطّة الجيش جنوب الليطاني، وفق القراءة الأميركية، يجري التحضير للمرحلة الثانية شماله، تحت عنوان "حصرية السلاح" و"احتواء المخاطر". غير أن الوقائع تشير إلى أن المطلوب يتجاوز الاحتواء، ليصل إلى إعادة تعريف مفهوم السيادة والأمن في هذه المنطقة الحسّاسة، بما يتلاءم مع المطالب الإسرائيلية، ولو تدريجيًا.

وفي هذا السياق يأتي التصعيد الإسرائيلي الأخير كرسالة مزدوجة: أولًا، لإثبات أن وقف الأعمال العدائية هش وقابل للانهيار في أي لحظة؛ وثانيًا، للضغط على الدولة اللبنانية كي تنخرط، طوعًا أو قسرًا، في مسار سياسي–أمني جديد، تُفرَض معالمه من الخارج. ويجد هذا المسار أرضية إضافية في التباينات الأميركية – الفرنسية، التي انعكست ارتباكًا في الأداء الدولي، وأضعفت أي قدرة جماعية على لجم إسرائيل أو إعادة تفعيل المرجعيات القائمة.

في موازاة ذلك، تتكثف الضغوطات الأميركية على لبنان، سياسيًا وعسكريًا، تحت شعار "المرحلية الواقعية". فبدلًا من المواجهة المباشرة في موضوع نزع السلاح شمال الليطاني، يجري تسويق مقاربة تدريجية تبدأ بـ "الاحتواء"، مرورًا بتفاهمات أمنية ذات طابع سياسي، وصولًا إلى إعادة فتح ملف الترتيبات الشاملة لاحقًا. غير أن خطورة هذه المقاربة تكمن في أنها تنقل لبنان من موقع التمسك بالمرجعيات الدولية إلى موقع التكيّف مع الأمر الواقع.

من هنا، لا يمكن فصل زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل لواشنطن، ولا النقاشات الجارية حول دور الجيش شمال الليطاني، عن هذا السياق الضاغط. فالجيش يُدفع اليوم إلى لعب دور يتجاوز مهمته التقليدية، في ظل محاولة تحميله مسؤولية سياسية مقنّعة، عنوانها ملء الفراغ الذي يتركه تعطيل لجنة "الميكانيزم"، ونتيجتها ربط الأمن الميداني بخيارات سياسية لم تُحسم وطنيًا بعد.

ما يمكن استنتاجه من هذا المشهد أن شمال الليطاني بات ساحة اختبار حقيقية، اختبار لقدرة الدولة اللبنانية على منع فرض وقائع جديدة بالقوة، واختبار لمدى صلابة الموقف الرسمي في مواجهة الضغوطات الأميركية – الإسرائيلية المتزامنة مع تصعيد ميداني محسوب. وفي ظل شلل الآليات الدولية وتراجع الضمانات، يصبح الخطر الأكبر أن يتحوّل هذا المسار المرحلي إلى مسار دائم، تُدار فيه الأزمة من الخارج، وتُفرض نتائجه على لبنان تحت عنوان الاستقرار، فيما تُستنزف السيادة خطوة خطوة.

وفي رأي بعض المصادر السياسية أنه من الآن وحتى موعد انعقاد الاجتماع المقبل للجنة "الميكانيزم" في 25 شباط المقبل يخلق الله ما لا يعلمه أحد، مع استمرار إصرار لبنان على التمسك بآلية عمل هذه اللجنة، التي يرأس وفد لبنان إليها السفير السابق سيمون كرم، لأنه لا يملك خيارًا آخر، على عكس الأطراف الأخرى؛ ولأنه يعتبر أن سقوطها يعني دخول البلاد في النفق المجهول.

فعملية "احتواء" سلاح "حزب الله" في شمال الليطاني، والتي بدأ لبنان تسويقها عربيًا ودوليًا، لم ترق كثيرًا للجانب الأميركي، الذي يحاول ممارسة أقصى أنواع الضغط على لبنان المغلوب على أمره، خصوصًا أن ما قام به الجيش جنوب نهر الليطاني، وما يعتزم القيام به في شماله، هو أقصى ما يمكن أن يقدّمه في المجال الأمني، في ضوء المواقف السيادية، التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالنسبة إلى موضوع سلاح "حزب الله".

وفي رأي جهات سياسية مقربة من "بعبدا" أن المطلوب من الجانب الأميركي أن يلاقي لبنان إلى منتصف الطريق ويمارس أقصى ما يمكنه من وسائل ضغط على إسرائيل لتوقف اعتداءاتها اليومية على لبنان، إذا كانت واشنطن جادة فعلًا في إيجاد حلّ مستدام للأزمة اللبنانية المرتبطة بسلاح "حزب الله" من جهة، وبما تقوم به إسرائيل من اعتداءات واحتلال من جهة أخرى.
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأميركي: الرئيس ترامب مقتنع بأن سياستنا الخارجية تحتاج للتجديد على مستوى المؤسسات
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:26:07 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر: ينتظر وصول 18 ألف وافد الى لبنان بدءا من منتصف الشهر الحالي
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:26:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: الجيش قام بعمله في الجنوب الليطاني ولكن الامتحان الأصعب سيكون شمال الليطاني لكي ينزع السلاح الموجود هناك فهذه المهمة ستبدأ في منتصف الكانون الثاني المقبل
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:26:07 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي:لست مقتنعا أن اجتماع مستشاري الأمن القومي الأميركي والروسي والأوكراني سيأتي بجديد
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:26:07 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإسرائيلية

قائد الجيش

الإسرائيلي

اللبنانية

الفرنسية

حزب الله

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:10 | 2026-01-27
Lebanon24
03:55 | 2026-01-27
Lebanon24
04:22 | 2026-01-27
Lebanon24
04:19 | 2026-01-27
Lebanon24
04:06 | 2026-01-27
Lebanon24
04:03 | 2026-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24