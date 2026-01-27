بالتوازي مع جلسة الموازنة.. التحركات بدأت على الأرض من الشمال إلى بيروت

وحسب مندوبة ""، قطع العسكريون المتقاعدون اوتوستراد شكا بالإطارات المُشتعلة، حيث تم فتحها لاحقا.ومساء أمس، كان قد نصب العسكريون المتقاعدون خيما في ساحة الصلح، تمهيدا لمشاركتهم في الاعتصامات، وحيث بدأت المجموغات بالتوافد .