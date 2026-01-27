الأمطار عائدة: منخفض جوي في طريقه إلى لبنان.. ماذا ينتظرنا خلال 48 ساعة؟

أفادت صفحة Lebanese Daily Weather المتخصصة بالطقس عبر ان المنطقة شهدت استراحة جوية قصيرة تخللتها بعض الأمطار المتفرقة وغير الشاملة خلال المرحلة الماضية، وتمددت الجافة نحونا وانخفضت معها درجات الحرارة مع بقاء الأخيرة دون معدلاتها الموسمي.



ماذا ينتظرنا خلال 48 ساعة؟

تُشير الصفحة إلى انه مع انقلاب الرياح إلى جنوبية غربية، تدخل الأمطار عصراً وفي ساعات المساء الأولى وتستمر حتى صباح الخميس، تكون غزيرة على فترات مع انفراجات واسعة للشمس مع حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على الجبال العالية لتدنى غداً لحدود ١٥٠٠/١٤٠٠ مترصباحا ، ومن ثم يرتفع نهاراً مستوى تساقط الثلوج...



أما ذروة الفعالية نهار الأربعاء، حيث تشتد الهطولات ليل الأربعاء صباح الخميس لتشمل مختلف المناطق مع تفاوت في الغزارة من منطقة لأخرى.



إذا على موعد مع منخفض جوي اعتيادي من ضعيف إلى متوسط الفعالية، أمطاره جيدة في بعض المناطق مما يرفع المعدل العام من الهطولات المطرية.

