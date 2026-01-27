تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

الأمطار عائدة: منخفض جوي في طريقه إلى لبنان.. ماذا ينتظرنا خلال 48 ساعة؟

Lebanon 24
27-01-2026 | 01:27
الأمطار عائدة: منخفض جوي في طريقه إلى لبنان.. ماذا ينتظرنا خلال 48 ساعة؟
الأمطار عائدة: منخفض جوي في طريقه إلى لبنان.. ماذا ينتظرنا خلال 48 ساعة؟ photos 0
أفادت صفحة Lebanese Daily Weather  المتخصصة بالطقس عبر فيسبوك ان المنطقة شهدت استراحة جوية قصيرة تخللتها بعض الأمطار المتفرقة وغير الشاملة خلال المرحلة الماضية، وتمددت الرياح الشرقية الجافة نحونا وانخفضت معها درجات الحرارة مع بقاء الأخيرة دون معدلاتها الموسمي.

ماذا ينتظرنا خلال 48 ساعة؟
تُشير الصفحة إلى انه مع انقلاب الرياح إلى جنوبية غربية، تدخل الأمطار عصراً وفي ساعات المساء الأولى وتستمر حتى صباح الخميس، تكون غزيرة على فترات مع انفراجات واسعة للشمس  مع حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على الجبال العالية لتدنى غداً لحدود ١٥٠٠/١٤٠٠ مترصباحا ، ومن ثم يرتفع نهاراً مستوى تساقط الثلوج...

أما ذروة الفعالية نهار الأربعاء، حيث تشتد الهطولات ليل الأربعاء صباح الخميس لتشمل مختلف المناطق اللبنانية مع تفاوت في الغزارة من منطقة لأخرى.

إذا لبنان على موعد مع منخفض جوي اعتيادي من ضعيف إلى متوسط الفعالية، أمطاره جيدة في بعض المناطق مما يرفع المعدل العام من الهطولات المطرية.
