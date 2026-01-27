"أورا" أقرّت مشاريع حيوية لسنة 2026

أعلنت جمعيّات إتحاد "أورا" الأربع في بيان، عقد جمعيّاتها العموميّة السنويّة حيث تمّت مناقشة تقارير أمانة السرّ حول الأعمال المنجزة والمشاريع المعدّة للتنفيذ وإبداء الرأي بشأنها، وعرض قطع الحساب لسنة 2025 والتصديق عليه، وإبراء ذمة كل من أمناء السرّ وأمناء الصندوق في الجمعيّات الأربع، كما جرى مناقشة موازنات الجمعيات لسنة 2026 والموافقة عليها. وتدارس المجتمعون الاقتراحات العامّة لتحسين الأداء وتبنّوا عددًا منها كخطّة عمل للعام الجديد.

فقد اقر الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- (أوسيب لبنان)، استكمال برنامج السنة اليوبيلية ال25 للتأسيس، ومن أهمّ مشاريعه التربية الإعلامية في المدارس والمعاهد، الهادف إلى تنمية الحسّ النقدي لدى الطلاب وهم بعد على مقاعد الدراسة، لمساعدتهم على التمييز بين الخطأ والصواب في زمن التطوّر التكنولوجي الهائل، وغياب أي ضوابط فعلية للمعلومات. يهدف المشروع في خطوطه الأساسية إلى تمكين الجيل الجديد من تقبّل الآخر ونبذ العنف وبناء حوار بنّاء بين الأجيال الفتيّة لتوجيهها نحو بناء السلام.

أمّا جمعية أصدقاء (AULib)، فأقرّت متابعة ملف التفرّغ للوصول به إلى خواتيم تؤمّن العدالة للأساتذة الواجب استفادتهم من التفرّغ مع ضمان الحفاظ على الكفاءة والتوازن.

من جهتها أقرّت لابورا تنفيذ مشروع Labora International الهادف إلى توظيف الشباب عن بعد وربط اللبنانييين ببعضهم البعض أينما كانوا في العالم من خلال التوظيف والخدمات. كما تمّ الإتفاق على متابعة التعيينات الإدارية عن كثب، وتعزيز عودة خدمات لابورا إلى من خلال مكتبها في الذي تمّ افتتاحه في الأسابيع الأخيرة من العام المنصرم.

وجمعية نبض الشباب (GroAct) أقرّت متابعة مكتب التوجيه والإستشارات الزراعية Boca الذي تمّ تأسيسه مؤخّرًا من قبل الجمعية لتقديم الدعم بالمعلومات والتدريب للمزارعين والتعاونيات الزراعية، بالإضافة إلى متابعة شؤون مقدّمي طلبات الاستفادة من مشروع GATE وهوعبارة عن مشروع لدعم المزارعين بالتعاون بين والبنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار.