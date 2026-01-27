امل تنعى نور الدين: حمل رسالته بصدق وشجاعة

نعى في حركة "أمل" في بيان "الزميل الإعلامي الشهيد ، الذي ارتقى إثر غارة مسيّرة إسرائيلية غادرة، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاعتداءات على ".

وأضاف البيان:"لقد كان الشهيد صوتا مهنيا ملتزما حمل رسالته بصدق وشجاعة، مؤمنا بأن الكلمة الصادقة مسؤولية وطنية في مواجهة العدوان. إن استهداف الإعلاميين يكشف طبيعة العدو الساعي الى إسكات الصوت الحر، فيما سيواصل الإعلام المقاوم أداء دوره في نقل الحقيقة وفضح الجرائم".

وختم:"يتقدم بأحر التعازي إلى عائلة الشهيد وإلى وكل الإعلاميين المقاومين، مؤكدا دعمه الثابت لرسالتهم".