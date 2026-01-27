تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

امل تنعى نور الدين: حمل رسالته بصدق وشجاعة

Lebanon 24
27-01-2026 | 01:51
امل تنعى نور الدين: حمل رسالته بصدق وشجاعة
امل تنعى نور الدين: حمل رسالته بصدق وشجاعة photos 0
نعى المكتب الإعلامي في حركة "أمل" في بيان "الزميل الإعلامي الشهيد علي نور الدين، الذي ارتقى إثر غارة مسيّرة إسرائيلية غادرة، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاعتداءات على لبنان".

وأضاف البيان:"لقد كان الشهيد صوتا مهنيا ملتزما حمل رسالته بصدق وشجاعة، مؤمنا بأن الكلمة الصادقة مسؤولية وطنية في مواجهة العدوان. إن استهداف الإعلاميين يكشف طبيعة العدو الساعي الى إسكات الصوت الحر، فيما سيواصل الإعلام المقاوم أداء دوره في نقل الحقيقة وفضح الجرائم".

وختم:"يتقدم المكتب الإعلامي المركزي بأحر التعازي إلى عائلة الشهيد وإلى قناة المنار وكل الإعلاميين المقاومين، مؤكدا دعمه الثابت لرسالتهم". 

 

