ارتفاع في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

صدر عن والمياه جدول جديد للمحروقات، وجاءت الاسعار على الشكل الآتي:



- بنزين 95 اوكتان: 1342.000 ل.ل. (+7000)



- بنزين 98 اوكتان: 1382.000 ل.ل. (+7000)



- المازوت: 1271.000 ل.ل. (+9000)



- : 1229.000 ل.ل. (+8000)

Advertisement