سعد استقبل وفد مستأجري الأماكن غير السكنية: لحماية حقوقهم المكتسبة

استقبل لـ" " النائب الدكتور ، وفداً من مستأجري الأماكن غير السكنية، حيث اطلع منهم على الواقع القانوني الصعب الذي يواجهونه في ظل القوانين المتداولة حالياً بشأن الإيجارات، والتي اعتبر الوفد أنها تهدد استمرارية أعمالهم ولا تحفظ حقوقهم.





أعرب الوفد عن رفضه للصيغ القانونية المطروحة، مطالباً بإقرار قانون عادل يوازن بين مصلحة المستأجر والمالك. وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة يقوم بها الوفد على عدد من النواب لحشد الدعم السياسي والتشريعي اللازمين لإنصاف قضيتهم وتأمين استقرار مؤسساتهم المهنية والتجارية.





من جانبه، أكد الدكتور أسامة ضرورة حماية الحقوق المكتسبة للمستأجرين، مشدداً على متابعته الحثيثة لهذا الملف ضمن الأطر التشريعية والمؤسساتية. ووعد بالعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بما يضمن إنصاف المستأجرين وعدم تشريد أصحاب المهن والمؤسسات غير السكنية.





