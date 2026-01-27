تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
0
o
بشري
16
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
عون يهنئ فضلو خوري لتميزه العالمي في علم الأورام لعام 2025
Lebanon 24
27-01-2026
|
03:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
هنّأ رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
رئيس
الجامعة الأميركية في بيروت
، الدكتور فضلو
خوري
، على إدراج اسمه ضمن قائمة الشخصيات المئة الأكثر تأثيراً في علم الأورام لعام 2025، الصادرة عن منصة "أونكودايلي" العالمية، حيث انضم إلى نخبة من
القادة
الذين ساهموا في تعزيز العدالة في الصحة العالمية.
وعرض رئيس الجمهورية مع الدكتور خوري الشؤون الأكاديمية والواقع
التربوي
في المدارس والجامعات
اللبنانية
، وناقش الطرفان السبل الآيلة إلى تشجيع الطلاب اللبنانيين المتفوقين والبارعين في الخارج على العودة إلى وطنهم، بهدف الاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم العلمية في مسيرة النهوض الراهنة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الجامعة الأميركية في بيروت بين الأكثر تأثيراً عالمياً في علم الأورام
Lebanon 24
رئيس الجامعة الأميركية في بيروت بين الأكثر تأثيراً عالمياً في علم الأورام
27/01/2026 11:28:39
27/01/2026 11:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ناصر الدين افتتح مؤتمر العلاج الخلوي والمناعي: ندخل حقبة جديدة في علم الأورام
Lebanon 24
ناصر الدين افتتح مؤتمر العلاج الخلوي والمناعي: ندخل حقبة جديدة في علم الأورام
27/01/2026 11:28:39
27/01/2026 11:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الماروني العالمي يهنئ اللبنانيين بزيارة البابا لاوون الرابع عشر
Lebanon 24
الاتحاد الماروني العالمي يهنئ اللبنانيين بزيارة البابا لاوون الرابع عشر
27/01/2026 11:28:39
27/01/2026 11:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
2025 سنة الاختبار العالمي.. مَنْ نجح ومَنْ فشل؟
Lebanon 24
2025 سنة الاختبار العالمي.. مَنْ نجح ومَنْ فشل؟
27/01/2026 11:28:39
27/01/2026 11:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الجامعة الأميركية في بيروت
العماد جوزاف عون
جوزاف عون
اللبنانية
أكاديمية
الجمهوري
جمهورية
التربوي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بث مباشر.. وقائع جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة عام 2026
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة عام 2026
04:10 | 2026-01-27
27/01/2026 04:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة لمناقشة موازنة 2026 في ساحة النجمة
Lebanon 24
جلسة لمناقشة موازنة 2026 في ساحة النجمة
03:55 | 2026-01-27
27/01/2026 03:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس لجنة المال خلال مناقشة مشروع الموازنة: لاحظنا غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية
Lebanon 24
رئيس لجنة المال خلال مناقشة مشروع الموازنة: لاحظنا غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية
04:24 | 2026-01-27
27/01/2026 04:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
المركز الوطني للجيوفيزياء: تسجيل هزة أرضية في البقاع
Lebanon 24
المركز الوطني للجيوفيزياء: تسجيل هزة أرضية في البقاع
04:22 | 2026-01-27
27/01/2026 04:22:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نقيب المقاولين: لا إعمار بلا إصلاح مالي وحصرية السلاح هي مفتاح الاستقرار
Lebanon 24
نقيب المقاولين: لا إعمار بلا إصلاح مالي وحصرية السلاح هي مفتاح الاستقرار
04:19 | 2026-01-27
27/01/2026 04:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
13:24 | 2026-01-26
26/01/2026 01:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله و"الحزب".. إقرأوا كلام ضابطٍ إسرائيليّ
Lebanon 24
عن نصرالله و"الحزب".. إقرأوا كلام ضابطٍ إسرائيليّ
13:00 | 2026-01-26
26/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
09:08 | 2026-01-26
26/01/2026 09:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل حُسم موعد ضربة إيران؟ "معاريف" الإسرائيلية تُعلن
Lebanon 24
هل حُسم موعد ضربة إيران؟ "معاريف" الإسرائيلية تُعلن
10:30 | 2026-01-26
26/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط إسرائيلي داخل لبنان ينكشف.. "حزام أمني" أبعد من الليطاني!
Lebanon 24
مخطط إسرائيلي داخل لبنان ينكشف.. "حزام أمني" أبعد من الليطاني!
13:30 | 2026-01-26
26/01/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:10 | 2026-01-27
بث مباشر.. وقائع جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة عام 2026
03:55 | 2026-01-27
جلسة لمناقشة موازنة 2026 في ساحة النجمة
04:24 | 2026-01-27
رئيس لجنة المال خلال مناقشة مشروع الموازنة: لاحظنا غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية
04:22 | 2026-01-27
المركز الوطني للجيوفيزياء: تسجيل هزة أرضية في البقاع
04:19 | 2026-01-27
نقيب المقاولين: لا إعمار بلا إصلاح مالي وحصرية السلاح هي مفتاح الاستقرار
04:06 | 2026-01-27
أبي رميا: الموازنة "تشغيلية" لتأمين استمرارية الدولة والانتخابات في موعدها
فيديو
بث مباشر.. وقائع جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة عام 2026
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة عام 2026
04:10 | 2026-01-27
27/01/2026 11:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
27/01/2026 11:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
27/01/2026 11:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24