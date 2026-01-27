عون يهنئ فضلو خوري لتميزه العالمي في علم الأورام لعام 2025

هنّأ رئيس الجمهورية رئيس ، الدكتور فضلو ، على إدراج اسمه ضمن قائمة الشخصيات المئة الأكثر تأثيراً في علم الأورام لعام 2025، الصادرة عن منصة "أونكودايلي" العالمية، حيث انضم إلى نخبة من الذين ساهموا في تعزيز العدالة في الصحة العالمية.



وعرض رئيس الجمهورية مع الدكتور خوري الشؤون الأكاديمية والواقع في المدارس والجامعات ، وناقش الطرفان السبل الآيلة إلى تشجيع الطلاب اللبنانيين المتفوقين والبارعين في الخارج على العودة إلى وطنهم، بهدف الاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم العلمية في مسيرة النهوض الراهنة.





Advertisement