المركز الوطني للجيوفيزياء: تسجيل هزة أرضية في البقاع

افاد بأنه سجّل عند الساعة 5:41 بالتوقيت المحلي من الثلاثاء الواقع فيه 27 كانون الثاني 2026 هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر حدد موقعها في .

Advertisement