جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

رئيس لجنة المال خلال مناقشة مشروع الموازنة: لاحظنا غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية

Lebanon 24
27-01-2026 | 04:24
رئيس لجنة المال خلال مناقشة مشروع الموازنة: لاحظنا غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية
رئيس لجنة المال خلال مناقشة مشروع الموازنة: لاحظنا غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية photos 0
قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال مناقشة مجلس النواب مشروع موازنة 2026 ان اللجنة لاحظت غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة المحال اليها، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للاجهزة الرقابية التي تتولى مراقبة أداء مؤسسات الدولة

وتابع كنعان: "لا القروض ادخلت بالموازنة ولا النفقات التفصيلية العائدة للهيئات والمؤسسات التي تعمل لصالح الدولة ادخلت بالموازنة". 

وأشار إلى ان اللجنة استعرضت المشروع كما ورد من الحكومة ودرسته وادخلت عليه التعديلات اللازمة، مضيفا: "ما يجب ان يُرصد في القانون هو اعتمادات الدفع ولا يخفى على اي مدقق او مطّلع ان من ابرز اسباب الانهيار المالي هو عشوائية قوانين البرامج".
 
واعتبر كنعان ان "غياب الرؤية يتلازم مع غياب وحدة المعايير في التعديلات المقترحة على بعض الرسوم حيث جرى رفع بعضها بين 30 و50% في حين جرى رفع قيمة سواها ما بين 4 اضعاف و25 ضعفا كرسوم المرافئ". 
