وزارة العمل تُحدّث أنظمة التفتيش بمذكرتي تفاهم مع داتافيرا وانتاليو

لبنان
وزارة العمل تُحدّث أنظمة التفتيش بمذكرتي تفاهم مع "داتافيرا" و"انتاليو"
Lebanon 24
27-01-2026
|
04:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع وزير العمل
الدكتور محمد
حيدر
اليوم مذكرتي تفاهم لتعزيز الاستشارات والدعم التقني لنظام التفتيش في الوزارة، الأولى مع شركة "داتافيرا" (Datavera) ممثلة بمديرها التنفيذي بلال
حمادة
، والثانية مع شركة "انتاليو" (Intalio) ممثلة بأنطوان هراوي، وذلك بحضور
المدير العام
بالإنابة مارلين
عطا الله
والمستشار القانوني الدكتور حسن محيدلي.
-مذكرة "داتافيرا": تركز على تقديم استشارات تقنية غير ملزمة لتقييم النظام الحالي وتحسين الأداء وسرعة الاستجابة، بالإضافة إلى تقديم توصيات حول واجهات الاستخدام وأفضل الممارسات البرمجية، دون التدخل المباشر في الإدارة أو التطوير.
-مذكرة "انتاليو": تهدف إلى تطوير آليات العمل الإداري والتقني المرتبطة بتفتيش العمل، وتعزيز كفاءة الموظفين عبر تبادل الخبرات لرفع جودة التقارير والإجراءات الرقابية.
في سياق منفصل، استقبل الوزير حيدر مديرة المعهد المالي لميا مبيض على رأس وفد، حيث جرى عرض دراسة أعدها المعهد حول "الحماية الاجتماعية". وتناولت الدراسة سبل تطوير أنظمة الحماية، وآليات التمويل المتاحة، والأدوار المنوطة بالوزارات المعنية لتحقيق هذا التطوير.
