عكس السير… فوضى يومية على الطرقات

من قرب مرفأ ، حيث السيارات والدراجات تسير يومياً عكس السير، إلى الطريق البحرية عند التي تحولت إلى مسرح للفوضى المرورية، مروراً بطرقات التي تشهد مشاهد مماثلة من الاستهتار بالقانون، تتكرر المخالفات نفسها، لتتضح الصورة: أزمة مرورية معمّمة على مختلف المناطق .

ما يحدث على طرقات يكشف عن خلل عميق في ثقافة احترام الطريق وضعف في تطبيق القانون.

ودعت "اليازا"، ، الى تطبيق القانون بشكل صارم، ليشمل كل مناطق لبنان، فالفوضى لا تعرف حدوداً جغرافية.

المطلوب خطة وطنية شاملة تعيد الانضباط إلى الطرقات اللبنانية، عبر الجمع بين الرادعة والتوعية المستمرة، مع اعتماد التكنولوجيا الحديثة مثل الكاميرات الذكية لرصد المخالفات.