بو صعب: لا رؤية واضحة في هذه الموازنة لنمو اقتصادي مختلف

قال ، إنّه "منذ بداية الأزمة المالية لم نستطع القيام بالـ"Capital control" وهيكلة المصارف، ولم نعترف بالدين العام ولا بالفجوة المالية".

وأضاف خلال مناقشة موازنة العام 2026، أنّ "كل النظام يتحمّل المسؤولية منذ 6 سنوات إلى اليوم".

وتابع: "لا رؤية واضحة في هذه الموازنة لنمو اقتصادي مختلف، ولا اعتراف بالدين العام، وهذا يعني أنه لا عودة لأموال المودعين بأي شكل من الأشكال".