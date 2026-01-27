إحصاءات الجمارك: عجز الميزان التجاري يصل إلى 16,2 مليار دولار

اظهرت احصاءات إدارة الجمارك في بيان ان " القيمة الإجمالية لتجارة الخارجية خلال الاشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي ، جاءت اكبر بكثير عما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام 2024، وان الزيادة الكبيرة بفاتورة الاستيراد ادت إلى ارتفاع ملموس بعجز الميزان التجاري اللبناني".

واعلن النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية والرئيس السابق للغرفة الدولية للملاحة في ايلي زخور، ان "فاتورة الاستيراد إلى لبنان عبر كافة البوابات الجمركية البحرية والجوية والبرية، بلغت 19,377 مليار دولار مقارنة مع 15,717 مليار، اي بزيادة كبيرة قدرها 3,660 مليار دولار ونسبتها 23,29%.

كما ارتفعت فاتورة التصدير من لبنان الى 3,211 مليار دولار مقارنة مع 2,495 مليار دولار، اي بارتفاع ملموس قدره 716 مليون دولار ونسبته 28,70%.

وادى الارتفاع الكبير بفاتورة الاستيراد إلى لبنان إلى زيادة كبيرة بعجز الميزان التجاري اللبناني، فبلغ 16,166 مليار دولار مقارنة مع 13,222 مليار دولار اي بارتفاع قدره 2,944 مليار دولار ونسبته 22,27%".

واكد أن " بيروت ما يزال المرفق البحري الاهم و الاول على صعيدي الاستيراد الى لبنان والتصدير منه.

فقد بلغت قيمة البضائع المستوردة عبره 11,516 مليار دولار، اي ما نسبته 59,43% من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد البالغة 19,377 مليار دولار.

بينما بقي مطار الدولي في المرتبة الثانية بفاتورة استيراد عبره بلغت 5,710 مليار دولار، اي ما نسبته 29,47 % من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد.

وراوح مرفا مكانه في المرتبة الثالثة بفاتورة استيراد عبره بلغت 1,510 مليار دولار، اي ما نسبته 7,79%".

وأضاف:" ان مرفأ بيروت احتل المرتبة الأولى أيضا على صعيد التصدير من لبنان.فقد قيمة البضائع المصدرة عبره 1,342 مليار دولار، اي ما نسبته 41,79 % من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير البالغة 3,211 مليار دولار.

بينما حل مطار رفيق الدولي في المرتبة الثانية بفاتورة تصدير عبره بلغت 1,277 مليار دولار، اي ما نسبته 39,77 % من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير.

في حين ظل مرفأ طرابلس في المرتبة الثالثة بفاتورة تصدير عبره بلغت 254 مليون دولار اي ما نسبته 7,91% من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير".

واشار زخور الى ان" احصاءات إدارة الجمارك اللبنانية، بينت ان ما تزال تحتل المرتبة الأولى على صعيد التصدير إلى لبنان. فقد بلغت قيمة البضائع المستوردة من الصين 2,221 مليار دولار، اي ما نسبته 11,46% من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد إلى لبنان.

بينما حلت سويسرا في المرتبة الثانية ، فقد بلغت قيمة البضائع المستوردة منها 1,860 مليار دولار اي ما نسبته 9,60% من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد إلى لبنان.

وحلت العربية المتحدة في المرتبة الثالثة. فبلغت قيمة البضائع المستوردة منها 1،632 مليار دولار، اي ما نسبته 8,42 % من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد إلى لبنان".

وقال ان "سويسرا تصدرت البلدان المستوردة من لبنان من لبنان، فقد بلغت قيمة الصادرات اللبنانية إلى سويسرا 622 مليون دولار اي ما نسبته 19,37% من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير من لبنان البالغة 3,211 مليار دولار.

وحلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية باستيرادها من لبنان ب 525 مليون دولار اي ما نسبته 16,35 % من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير من لبنان.

وجاءت مصر في المرتبة الثالثة باستيرادها من لبنان ب 152 مليون دولار، اي ما نسبته 4.73 % من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير من لبنان".

واوضح ان "المنتجات المعدنية بقيت متصدرة قائمة البضائع المستوردة الى لبنان، بقيمة اجمالية بلغت 4,460 مليار دولار، اي ما نسبته 23,02% من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد.

كما ظلت الأحجار الكريمة واللؤلؤ والمعادن الثمينة والمصوغات في المرتبة الثانية بقيمة 3,771 مليار دولار، اي ما نسبته 19,46 % من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد.

وحلت منتجات الصناعات الكيماوية في المرتبة الثالثة بقيمة 1,557 مليار دولار، اي ما نسبته 8,04 % من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد".

وأشار إلى أن "الأحجار الكريمة واللؤلؤ والمعادن الثمينة والمصوغات تصدرت قائمة البضائع اللبنانية المصدرة من لبنان بقيمة 1,063 مليار دولار اي ما نسبته 33,10 % من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير من لبنان.

واحتلت المعادن العادية ومصنوعاتها في المرتبة الثانية بقيمة 482 مليون دولار اي ما نسبته 15,01 % من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير.

وجاءت منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والتبغ في المرتبة الثالثة بقيمة 399 مليون دولار، اي ما نسبته 12,43 % من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير".

وتوقع زخور ان تكون" تجاوزت تجارة لبنانية الخارجية في العام 2025، الـ 24 مليار دولار، وهذا الرقم لم يسجله لبنان منذ اكثر من 10 أعوام".