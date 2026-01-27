تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إحصاءات الجمارك: عجز الميزان التجاري يصل إلى 16,2 مليار دولار

Lebanon 24
27-01-2026 | 05:28
A-
A+
إحصاءات الجمارك: عجز الميزان التجاري يصل إلى 16,2 مليار دولار
إحصاءات الجمارك: عجز الميزان التجاري يصل إلى 16,2 مليار دولار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 اظهرت احصاءات إدارة الجمارك اللبنانية في بيان ان " القيمة الإجمالية لتجارة لبنان الخارجية خلال الاشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي ، جاءت اكبر بكثير عما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام 2024، وان الزيادة الكبيرة بفاتورة الاستيراد ادت إلى ارتفاع ملموس بعجز الميزان التجاري اللبناني".

واعلن النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية والرئيس السابق للغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور، ان "فاتورة الاستيراد إلى لبنان عبر كافة البوابات الجمركية البحرية والجوية والبرية، بلغت 19,377 مليار دولار مقارنة مع 15,717 مليار، اي بزيادة كبيرة قدرها 3,660 مليار دولار ونسبتها 23,29%.

كما ارتفعت فاتورة التصدير من لبنان الى 3,211 مليار دولار مقارنة مع 2,495 مليار دولار، اي بارتفاع ملموس قدره 716 مليون دولار ونسبته 28,70%.

وادى الارتفاع الكبير بفاتورة الاستيراد إلى لبنان إلى زيادة كبيرة بعجز الميزان التجاري اللبناني، فبلغ 16,166 مليار دولار مقارنة مع 13,222 مليار دولار اي بارتفاع قدره 2,944 مليار دولار ونسبته 22,27%".

واكد أن "مرفا بيروت بيروت ما يزال المرفق البحري الاهم و الاول على صعيدي الاستيراد الى لبنان والتصدير منه.

فقد بلغت قيمة البضائع المستوردة عبره 11,516 مليار دولار، اي ما نسبته 59,43% من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد البالغة 19,377 مليار دولار.

بينما بقي مطار رفيق الحريري الدولي في المرتبة الثانية بفاتورة استيراد عبره بلغت 5,710 مليار دولار، اي ما نسبته 29,47 % من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد.

وراوح مرفا طرابلس مكانه في المرتبة الثالثة بفاتورة استيراد عبره بلغت 1,510 مليار دولار، اي ما نسبته 7,79%".

وأضاف:" ان مرفأ بيروت احتل المرتبة الأولى أيضا على صعيد التصدير من لبنان.فقد قيمة البضائع المصدرة عبره 1,342 مليار دولار، اي ما نسبته 41,79 % من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير البالغة 3,211 مليار دولار.

بينما حل مطار رفيق الحريري الدولي في المرتبة الثانية بفاتورة تصدير عبره بلغت 1,277 مليار دولار، اي ما نسبته 39,77 % من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير.

في حين ظل مرفأ طرابلس في المرتبة الثالثة بفاتورة تصدير عبره بلغت 254 مليون دولار اي ما نسبته 7,91% من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير".

واشار زخور الى ان" احصاءات إدارة الجمارك اللبنانية، بينت ان الصين ما تزال تحتل المرتبة الأولى على صعيد التصدير إلى لبنان. فقد بلغت قيمة البضائع المستوردة من الصين 2,221 مليار دولار، اي ما نسبته 11,46% من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد إلى لبنان.

بينما حلت سويسرا في المرتبة الثانية ، فقد بلغت قيمة البضائع المستوردة منها 1,860 مليار دولار اي ما نسبته 9,60% من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد إلى لبنان.

وحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة. فبلغت قيمة البضائع المستوردة منها 1،632 مليار دولار، اي ما نسبته 8,42 % من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد إلى لبنان".

وقال ان "سويسرا تصدرت البلدان المستوردة من لبنان من لبنان، فقد بلغت قيمة الصادرات اللبنانية إلى سويسرا 622 مليون دولار اي ما نسبته 19,37% من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير من لبنان البالغة 3,211 مليار دولار.

وحلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية باستيرادها من لبنان ب 525 مليون دولار اي ما نسبته 16,35 % من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير من لبنان.

وجاءت مصر في المرتبة الثالثة باستيرادها من لبنان ب 152 مليون دولار، اي ما نسبته 4.73 % من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير من لبنان".

واوضح ان "المنتجات المعدنية بقيت متصدرة قائمة البضائع المستوردة الى لبنان، بقيمة اجمالية بلغت 4,460 مليار دولار، اي ما نسبته 23,02% من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد.

كما ظلت الأحجار الكريمة واللؤلؤ والمعادن الثمينة والمصوغات في المرتبة الثانية بقيمة 3,771 مليار دولار، اي ما نسبته 19,46 % من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد.

وحلت منتجات الصناعات الكيماوية في المرتبة الثالثة بقيمة 1,557 مليار دولار، اي ما نسبته 8,04 % من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد".

وأشار إلى أن "الأحجار الكريمة واللؤلؤ والمعادن الثمينة والمصوغات تصدرت قائمة البضائع اللبنانية المصدرة من لبنان بقيمة 1,063 مليار دولار اي ما نسبته 33,10 % من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير من لبنان.

واحتلت المعادن العادية ومصنوعاتها في المرتبة الثانية بقيمة 482 مليون دولار اي ما نسبته 15,01 % من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير.

وجاءت منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والتبغ في المرتبة الثالثة بقيمة 399 مليون دولار، اي ما نسبته 12,43 % من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير".

وتوقع زخور ان تكون" تجاوزت تجارة لبنانية الخارجية في العام 2025، الـ 24 مليار دولار، وهذا الرقم لم يسجله لبنان منذ اكثر من 10 أعوام". 

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب يعلن عن 12 مليار دولار لدعم المزارعين المتضرّرين من الحرب التجارية
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 14:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب يعتزم الكشف عن مساعدات بقيمة 12 مليار دولار للمزارعين المتضررين من الحرب التجارية
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 14:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
في إسرائيل.. 2 مليار دولار لـ"قوات الاحتياط"
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 14:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: تمكنا عبر الرسوم الجمركية من تخفيض العجز التجاري القياسي الذي كنا نعاني منه والصادرات الأميركية ارتفعت بأكثر من 150 مليار دولار
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 14:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الاتحاد

رفيق الحريري

مرفا بيروت

اللبنانية

الإمارات

الحريري

طرابلس

الكريم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:55 | 2026-01-27
Lebanon24
07:05 | 2026-01-27
Lebanon24
07:01 | 2026-01-27
Lebanon24
06:59 | 2026-01-27
Lebanon24
06:58 | 2026-01-27
Lebanon24
06:57 | 2026-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24