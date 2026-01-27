عدوان: إذا أقرينا الموازنة من دون قطع حساب يكون ذلك مخالفاً للدستور وكتكتل لن نفعل ذلك

قال رئيس والعدل ، إنّ "الموازنة ليست إلا انعكاساً للأوضاع النقدية والحالة الاقتصادية في البلاد".

وأضاف عدوان خلال مناقشة موازنة العام 2026: "إذا أقرينا الموازنة من دون قطع حساب يكون ذلك مخالفاً للدستور، وكتكتل لن نفعل ذلك".

وتابع: "أيّ رهان على وجود تنظيمات خارج الدولة هو خارج السياق كليا، ونحن عند ، اما ننخرط في الدولة أو سنعاني جميعنا من مشكلة في الحاضر والمستقبل".