قتل شقيقيه... جريمة مروّعة تهزّ الضاحية الجنوبيّة

أفادت مندوبة " "، أنّ السبع عمد إلى قتل شقيقيه غسان وجمال، داخل محله لبيع الإطارات في منطقة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشارت المعلومات إلى أنّ خلافات ماليّة وعائليّة حول الميراث أدّت إلى وقوع الجريمة المروّعة.

وقام القاتل بعد تنفيذ جريمته، بتسليم نفسه إلى القوى الأمنيّة.