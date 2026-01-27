السيّد: هذه الموازنة تأتي كسابقاتها لإدارة الأزمة لا للخروج منها

قال السيّد، إنّ "هذه الموازنة تأتي كسابقاتها لإدارة الأزمة لا للخروج منها".

وأضاف السيّد خلال جلسة مناقشة الموازنة: "كلّ الأرقام باتت مبنية على سعر صرف الدولار الحالي".

ورأى أنّ "الحكومة اختارت الجباية من خلال ضرائب تطال جميع المواطنين حتى صيادي السمك بدلاً من وضع ضرائب مدروسة".