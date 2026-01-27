تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

المقداد: نقف أمام موزانة تناقش كأرقام وجداول فيما الثقة في الدولة ترتجف

Lebanon 24
27-01-2026 | 07:15
المقداد: نقف أمام موزانة تناقش كأرقام وجداول فيما الثقة في الدولة ترتجف
المقداد: نقف أمام موزانة تناقش كأرقام وجداول فيما الثقة في الدولة ترتجف photos 0
قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"  النائب علي المقداد، في كلمته في جلسة مناقشة الموازنة للعام 2026، "نحن في الكتلة صوت المظلومين والمحرومين وأصحاب الحقوق". وأضاف:" قضى العسكريون عمرهم في خدمة الدولة ولا يجوز أن يتركوا والعاملون في القطاع العام لا بد من إنصافهم".


وتابع: "نقف أمام موزانة تناقش كأرقام وجداول فيما الثقة في الدولة ترتجف والناس تترك وحيدة والموازنة قبل أن تكون حسابات هي مرآة رؤية"، وقال :" نسمع مواقف دستورية لا تشبه الدستور ولا الأعراف، ولا ما يحتاجه لبنان في هذه الأيام وهو الحد الأدنى من التماسك الوطني".



وأكد انه "لم تطلق رصاصة واحدة منذ أكثر من عام وتُرك القرار للدولة فأين المظلة الدولية التي نراها في كل دول العالم تتكسر"، معتبرا ان "البعض لا يزال يرى المستهدف ويغلق عينيه عن المعتدي ويصر على قلب الوقائع".



ودعا المقداد الجميع الى العمل على ان نرمم البيت الداخلي"، مشددا على التوقف عن "هذا البخ القاتل".



وأشار المقداد الى ان "هناك مأساة لا يجب تجاهلها، إذ إن عشرات الآلاف من اللبنانيين والسوريين دهست كرامتهم باسم الإنسانية حينًا والأمن حينًا آخر".



وتحدث عن المياه في البقاع، فأشار الى "ان  المياه العذبة تقطع عن كثير من قرى البقاع بسبب بعض المتنزهات كذلك الكهرباء عن قرى البقاع وعكار رغم دفع المواطن للفواتير كما الاتصالات أيضًا".



ولفت الى "ان طريق ضهر البيدر مهمل من قبل الدولة ويجب أن ينفذ نفقً كانت العديد من الدول أبدت استعدادها لتنفيذه".



وأكد وجوب "أن تلحظ موازنة 2027 المبالغ المطلوبة لطبابة الطبقة الكادحة في لبنان"، وقال :" سلامة الغذاء يجب أن تكون أولوية لدى الوزارات المعنية ويجب أن تصرف مبالغ للهيئة المعنية والا ستصبح الهيئة دون عمل".
 
 
