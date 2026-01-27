وزير الاقتصاد ناقش تحدّيات قطاع تربية الأبقار

التقى والتجارة البساط، نقابة مربّي الأبقار الحلوب في ، بحضور النائب ، حيث جرى البحث في أبرز التحدّيات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.







واستمع الوزيرالبساط إلى معاناة المربّين، ولا سيما لناحية تداعيات انتشار مرض الحمى القلاعية، إضافةً إلى الانعكاسات السلبية لعمليات الغش في تصنيع الأجبان والألبان على قطاع تربية الأبقار والإنتاج المحلي.







وفي هذا الإطار، أكّد وزير الاقتصاد "التزامه تشديد الرقابة على الأسواق، ودراسة مسألة إساءة استخدام الزيوت المهدرجة في تصنيع المنتجات الغذائية، حفاظاً على صحة المستهلك ودعماً للمنتِج اللبناني".





Advertisement