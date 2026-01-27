تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

وزير الاقتصاد ناقش تحدّيات قطاع تربية الأبقار

Lebanon 24
27-01-2026 | 07:21
وزير الاقتصاد ناقش تحدّيات قطاع تربية الأبقار
التقى وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، نقابة مربّي الأبقار الحلوب في لبنان، بحضور النائب بلال الحشيمي، حيث جرى البحث في أبرز التحدّيات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.



واستمع الوزيرالبساط إلى معاناة المربّين، ولا سيما لناحية تداعيات انتشار مرض الحمى القلاعية، إضافةً إلى الانعكاسات السلبية لعمليات الغش في تصنيع الأجبان والألبان على قطاع تربية الأبقار والإنتاج المحلي.



وفي هذا الإطار، أكّد وزير الاقتصاد "التزامه تشديد الرقابة على الأسواق، ودراسة مسألة إساءة استخدام الزيوت المهدرجة في تصنيع المنتجات الغذائية، حفاظاً على صحة المستهلك ودعماً للمنتِج اللبناني".

لبنان

إقتصاد

وزير الاقتصاد

بلال الحشيمي

الدكتور عامر

عامر البساط

بيت الأب

التزام

ألبان

