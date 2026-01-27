تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
بشأن وفيق صفا... ماذا يحدث داخل "حزب الله"؟
Lebanon 24
27-01-2026
|
07:11
أفادت معلومات "العربية" أن قيادة
حزب الله
عملت على تقليص دور
وفيق صفا
، المسؤول عن "وحدة الارتباط والتنسيق" في الحزب، واستبداله بشخص آخر، الأمر الذي دفعه إلى التلويح بالاستقالة من كل مهماته والمكوث في منزله.
وفي التفاصيل، فإن
الأمين العام
لحزب الله
نعيم قاسم
يتجه إلى ترتيب مؤسسات الحزب بـ"حلة جديدة" وتغيير عدد كبير من القيادات. وأدى هذا الأمر إلى "انزعاج" صفا الذي كان من صفوف الحلقة الضيقة للأمين العام السابق
حسن نصرالله
.
وفي المعلومات، فإن
قاسم
تدخل في ملف صفا وطلب حصر مهماته في الحقل الأمني فقط بانتظار تسمية بديل عنه، مشدداً على ضرورة عدم قيامه بالإدلاء بأي تصريحات سياسية على غرار التي أطلقها عند تظاهرة الحزب الشهيرة عند
صخرة الروشة
في
بيروت
في أيلول الماضي.
وكان هناك توجّه لاستبدال صفا بالمسؤول السابق عن "الوحدة 3300" في الحزب المعروف بلقب "الحاج ساجد"، إلا أن القيادة عدلت عن هذا التبديل وأبقت على صفا في منصبه "مؤقتاً". (العربية)
