بشأن وفيق صفا... ماذا يحدث داخل "حزب الله"؟

أفادت معلومات "العربية" أن قيادة عملت على تقليص دور ، المسؤول عن "وحدة الارتباط والتنسيق" في الحزب، واستبداله بشخص آخر، الأمر الذي دفعه إلى التلويح بالاستقالة من كل مهماته والمكوث في منزله.



وفي التفاصيل، فإن لحزب الله يتجه إلى ترتيب مؤسسات الحزب بـ"حلة جديدة" وتغيير عدد كبير من القيادات. وأدى هذا الأمر إلى "انزعاج" صفا الذي كان من صفوف الحلقة الضيقة للأمين العام السابق .

وفي المعلومات، فإن تدخل في ملف صفا وطلب حصر مهماته في الحقل الأمني فقط بانتظار تسمية بديل عنه، مشدداً على ضرورة عدم قيامه بالإدلاء بأي تصريحات سياسية على غرار التي أطلقها عند تظاهرة الحزب الشهيرة عند في في أيلول الماضي.



وكان هناك توجّه لاستبدال صفا بالمسؤول السابق عن "الوحدة 3300" في الحزب المعروف بلقب "الحاج ساجد"، إلا أن القيادة عدلت عن هذا التبديل وأبقت على صفا في منصبه "مؤقتاً". (العربية)