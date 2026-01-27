تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

النفّي استقبل الجميّل ورئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان

Lebanon 24
27-01-2026 | 07:23
النفّي استقبل الجميّل ورئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان
استقبل رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفّي،  عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل، في حضور  نقيب المحامين السابق فادي المصري وعضو مجلس بلدية بيروت آليكس بريدي، في زيارة تهدف إلى تبادل الآراء حول الأوضاع العامة في المرفأ .



وجرى خلال اللقاء، البحث في سير العمل وفي أهمية التنسيق بين الإدارة والجهات الرسمية المعنية، بما يساهم في تعزيز انتظام العمل وتحسين الأداء إدارياِ وتقنياً، وضمان استمرارية العمليات بشكل منظم وآمن وفق الأصول المعتمدة، بما يكفل كفاءة العمليات وشفافيتها.



وفي الختام كانت جولة تفقدية في محطة الحاويات والسكانيرز (scanners)، أكد بعدها الجميل  "ضرورة دعم الإدارة في شتى المجالات، لما للمرفأ من دور حيوي على المستويين الاقتصادي والوطني". 



كما استقبل، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان (EBRD) أليساندرو فيتاديني ، يرافقه  أسعد الترك، كبير المصرفيين في قطاع البنى التحتية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط، وجرى عرض لواقع المرفأ ومناقشة الأولويات الاستراتيجية وإمكانات الدعم التي يمكن أن يقدمها البنك.
مجلس الإدارة

المدير العام

الشرق الأوسط

أوروبي

بيروت

الترك

