لبنان

القصيفي لبى دعوة العماري لزيارة مجمع المؤسسة القطرية للإعلام في الدوحة

Lebanon 24
27-01-2026 | 08:25
 لبى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي في خلال زيارته الخاصة الى العاصمة القطرية - الدوحة، دعوة المدير العام للمركز القطري للصحافة صادق العماري، لزيارة مجمع المؤسسة القطرية للإعلام ،حيث إجتمع بمديري الإدارات المرتبطة بالمؤسسة والتي بدأها برفقة الزميل فادي جفال والعماري بجولة في إذاعة القرآن الكريم واطلع خلالها على البرامج التي بدأ اعدادها لشهر الصوم الكريم .



وبعد لقاء قصير مع مدير الإذاعة انتقل النقيب القصيفي إلى إذاعة قطر والإذاعات المصاحبة واستقبله مدير الإذاعات الناطقة بالأجنبية السيد مبروك الزياني حيث اطلع على استوديوهات الإذاعات الناطقة بالاردو والإنكليزية والفرنسية والإسبانية وهي تبث على مدار الساعة لخدمة المقيمين في قطر من مختلف الجنسيات والثقافات.



وأشاد القصيفي بهذه الخطوة الرائدة في عالم الإعلام المسموع ثم انتقل الوفد الى تلفزيون قطر حيث كان في استقباله مديرو ادارة التطوير والإنتاج يتقدمهم مساعد مدير التلفزيون سعود المعاضيد الذي شرح للوفد مواكبة تلفزيون قطر للتطور التكنولوجي والرقمي لتقديم ارقى صورة وخدمة إعلامية للمشاهد القطري والعربي ملتزمة بالأصول والعادات العربية والإسلامية كما اطلعه على ما يعده التلفزيون من دورة برامجية خاصة لشهر رمضان المبارك .



واشاد المعاضيد بدور الإعلاميين اللبنانيين العاملين في دولة قطر وحرفيتهم. ورد القصيفي منوها بالخطوات الجبارة التي يقوم بها القيمون على التلفزيون الحكومي ومواكبته للتطور،مما يعني أن التلفزيونات الحكومية يمكن أن تكون منتجة إذا توافرت للقيمين على الرؤية الهادفة، وروح المبادرة وهامش الحركة واللمسة الابداعية، وهو ما لمسناه من خلال الجولة في أقسام تلفزيون قطر واستديوهاتها، وحديثنا مع العاملين فيها.



وفي ختام الجولة، تمنى القصيفي للمؤسسة القطرية للإعلام دوام التقدم والازدهار والارتقاء الى مستويات اعلى من العطاء والإنتاج.
