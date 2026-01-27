اضراب موظفي الإدارات العامة في طرابلس

نفذ موظفو في ، إضرابا اليوم، التزاما بدعوة . وقد أقفلت الدوائر الرسمية في سرايا طرابلس ومالية طرابلس أبوابها امام المواطنين، احتجاجا على مماطلة الحكومة في تحقيق مطالب الموظفين وأهمها تصحيح الرواتب التي فقدت قيمتها منذ سنوات إثر الازمة المالية والاجتماعية".

