تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وقفة احتجاجية لاتحاد العاملين في الأونروا رفضا لتقليص الخدمات والرواتب

Lebanon 24
27-01-2026 | 09:06
A-
A+
وقفة احتجاجية لاتحاد العاملين في الأونروا رفضا لتقليص الخدمات والرواتب
وقفة احتجاجية لاتحاد العاملين في الأونروا رفضا لتقليص الخدمات والرواتب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نفذ اتحاد العاملين في الاونروا وقفة احتجاجية امام مكتب الوكالة في جل البحر – صور، رفضا لسياسات تقليص الخدمات والرواتب، بمشاركة واسعة من الموظفين في مختلف القطاعات.

شارك في الاعتصام ممثلو اللجنة الشعبية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى اللجنة العليا لشؤون الأونروا.

وأشار نائب رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد رائف أحمد باسم الموظفين، الى "التداعيات الخطيرة لسياسات التقليص على الواقع المعيشي والخدماتي"، محملا المفوض العام للأونروا المسؤولية الكاملة، مؤكدا أن "الاتحاد ماضٍ في تحركاته النقابية حتى تحقيق المطالب العادلة".

وأكد المشاركون في ختام الوقفة، عزمهم على "مواصلة التحركات السلمية والتصعيد المنظم في حال استمرار سياسة التقليصات، حتى صون الحقوق والكرامة الوظيفية، والحفاظ على الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا اللاجئ".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اعتصام في عين الحلوة رفضا لسياسة "الأونروا" وتقليص خدماتها لللاجئين
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:37:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وقفة احتجاجية في بعلبك لموظفي العدلية بسبب ضعف الأجور والمعاشات
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:37:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وقفة احتجاجية لأهالي بلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة تنديداً بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:37:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وقفة احتجاجية داخل مجمّع تجاريّ في واشنطن لتسليط الضوء عما يجري في غزة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:37:58 Lebanon 24 Lebanon 24

نائب رئيس المجلس التنفيذي

منظمة التحرير الفلسطينية

المجلس التنفيذي للاتحاد

المجلس التنفيذي

اللجنة الشعبية

اللجنة العليا

المفوض العام

الفلسطينية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:15 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:29 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:25 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:16 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:14 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:15 | 2026-01-27
Lebanon24
13:29 | 2026-01-27
Lebanon24
13:25 | 2026-01-27
Lebanon24
13:16 | 2026-01-27
Lebanon24
13:14 | 2026-01-27
Lebanon24
13:03 | 2026-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24