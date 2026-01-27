وقفة احتجاجية لاتحاد العاملين في الأونروا رفضا لتقليص الخدمات والرواتب

نفذ اتحاد العاملين في الاونروا وقفة احتجاجية امام مكتب الوكالة في – صور، رفضا لسياسات تقليص الخدمات والرواتب، بمشاركة واسعة من الموظفين في مختلف القطاعات.



شارك في الاعتصام ممثلو وفصائل ، إضافة إلى لشؤون الأونروا.



وأشار للاتحاد رائف أحمد باسم الموظفين، الى "التداعيات الخطيرة لسياسات التقليص على الواقع المعيشي والخدماتي"، محملا للأونروا المسؤولية الكاملة، مؤكدا أن "الاتحاد ماضٍ في تحركاته النقابية حتى تحقيق المطالب العادلة".



وأكد المشاركون في ختام الوقفة، عزمهم على "مواصلة التحركات السلمية والتصعيد المنظم في حال استمرار سياسة التقليصات، حتى صون الحقوق والكرامة الوظيفية، والحفاظ على الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا اللاجئ".

