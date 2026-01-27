تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

كمال حايك أمام التحقيق… الملف التقني يتقدّم على السجالات

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
27-01-2026 | 09:11
كمال حايك أمام التحقيق… الملف التقني يتقدّم على السجالات
للمرّة الثالثة، يستمع المدّعي العام التمييزي جمال الحجار إلى إفادة مدير عام كهرباء لبنان كمال حايك، على خلفية الإخبار المقدَّم ضد شركة MEP ضمن ملف مرتبط بقطاع الكهرباء. 
وبحسب مصادر متابعة، فإن مسار التحقيقات بات يركّز على الجوانب التقنية البحتة، ولا سيّما بعد أن قدّمت الشركة مستندات وأدلّة وُصفت بالدامغة، تُظهر عدم وجود أي تزوير في الوثائق موضع الاخبار.

وتشير المعلومات إلى أن القاضي الحجار كان قد استمع في جلسات سابقة إلى كلّ من كريم خيّاط ومدير الشركة يحيى مولود، حيث شكّلت إفاداتهما قاعدة لاستكمال الاستماع إلى حايك، في إطار استيضاح التسلسل الإداري والتقني للملف. 
وتؤكّد المصادر نفسها أن التحقيق يسير وفق الأصول القانونية، مع تدقيق تفصيلي بالمستندات التقنية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
