كمال حايك أمام التحقيق… الملف التقني يتقدّم على السجالات

للمرّة الثالثة، يستمع المدّعي العام التمييزي إلى إفادة مدير عام كهرباء ، على خلفية الإخبار المقدَّم ضد شركة MEP ضمن ملف مرتبط بقطاع الكهرباء.

وبحسب مصادر متابعة، فإن مسار التحقيقات بات يركّز على الجوانب التقنية البحتة، ولا سيّما بعد أن قدّمت الشركة مستندات وأدلّة وُصفت بالدامغة، تُظهر عدم وجود أي تزوير في الوثائق موضع الاخبار.



وتشير المعلومات إلى أن القاضي كان قد استمع في جلسات سابقة إلى كلّ من كريم خيّاط ومدير الشركة ، حيث شكّلت إفاداتهما قاعدة لاستكمال الاستماع إلى ، في إطار استيضاح التسلسل الإداري والتقني للملف.

وتؤكّد المصادر نفسها أن التحقيق يسير وفق الأصول القانونية، مع تدقيق تفصيلي بالمستندات التقنية.