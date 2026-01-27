مواجهة كلامية خلال الجلسة النيابية



سجّلت الجلسة النيابية اليوم توتّراً سياسياً داخل القاعة، بعدما تحوّلت إحدى المداخلات إلى محور سجال بين عدد من النواب، ولا سيّما بين ممثلين عن كتلة "الوفاء للمقاومة" ونواب آخرين.



وجاء التوتر على خلفية طرح لامس موقع في الصراعات الإقليمية ودور الجنوب ضمن هذه المعادلات، ما استدعى ردوداً حادّة من نواب في الكتلة المذكورة اعتبرت أنّ ما طُرح يخرج عن الإطار التشريعي ويأخذ طابع التسويق الانتخابي.



في المقابل، سُجّلت اعتراضات نيابية على ما وُصف بأسلوب شعبوي في الطرح، ولا سيّما في ظل المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها البلد.

