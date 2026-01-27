اليونيفيل أعلنت دعمها للاستقرار في جنوب لبنان وفقاً للقرارين 1701 و2790

أعلنت اليونيفيل دعمها للاستقرار في وفقاً للقرارين 1701 و2790، للمساهمة في ضمان الأمن للجميع، ويقوم حفظة السلام بدوريات منتظمة، ويراقبون التطورات على طول الخط الأزرق، ويبلغون عن أي انتهاكات يلاحظونها.

وأضافت أنه منذ وقف إطلاق النار، استمرت آلاف الانتهاكات للقرار 1701، مما يعرّض الهدوء الهش للخطر.