توقيع بروتوكول تعاون بين اللبنانية الدولية وصندوق الزكاة.. مراد: الإنسان هو الاستثمار الأسمى

أكد النائب حسن مراد خلال حفل توقيع التعاون بين الدولية وصندوق الزكاة، الذي أقيم في حرم الجامعة - فرع ، أن هذا التعاون يشكل "خطوة متقدمة نحو التكامل البناء بين المؤسسات الأكاديمية وتلك التي تؤدي دورا اجتماعيا وإنسانيا".







وشدد مراد على أن "هذا التعاون لا يقتصر على الإطار الإداري، بل يؤسس لشراكة حقيقية في خدمة الإنسان، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، ودعم التعليم كرافعة أساسية للنهوض بالمجتمع".







وأشار إلى أن "الجامعة الدولية أدت رسالتها التعليمية بروح عالية من المسؤولية المجتمعية، من خلال تمكين الشباب وفتح أمامهم من دون تمييز، في حين يضطلع صندوق الزكاة بدور رائد في دعم الفئات المحتاجة، وتوجيه أموال الزكاة في مساراتها الصحيحة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ كرامة الإنسان".







ولفت إلى أن "هذا يهدف إلى دعم الطلاب المحتاجين، وتعزيز فرص التعليم، وتنفيذ برامج ذات أثر اجتماعي وإنساني ملموس"، مؤكدا أن "الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأسمى"، متمنيا أن "يشكل هذا التعاون خطوة موفقة في خدمة المجتمع".







الجوزو



بدوره، أكد رئيس مجلس أمناء صندوق الزكاة محمد الجوزو أن التعاون مع الجامعة "يندرج في إطار استكمال النهج الذي يعتمده صندوق الزكاة في بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات التربوية والجامعات، بهدف دعم وتمكين الطلاب المحتاجين من استكمال تعليمهم الجامعي".







وأشار إلى أن "هذا التعاون يتم بالتنسيق مع النائب حسن مراد، ومن خلال بروتوكول تعاون يقوم على قناعة راسخة بأن التعليم يشكل الاستثمار الحقيقي في بناء الأجيال وتحصين الأوطان"، آملا أن "يتوسع هذا التعاون ليشمل مختلف المناطق اللبنانية، مع هذا الصرح التعليمي الكبير، بما يسهم في دعم أهلنا وناسنا والوقوف إلى جانب الطلاب المحتاجين في مسيرتهم التعليمية".

Advertisement