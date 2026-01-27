تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الجميّل عرض وسفير فلسطين تحديات المرحلة في الجنوب وغزة

Lebanon 24
27-01-2026 | 10:49
A-
A+
الجميّل عرض وسفير فلسطين تحديات المرحلة في الجنوب وغزة
الجميّل عرض وسفير فلسطين تحديات المرحلة في الجنوب وغزة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل الرئيس أمين الجميّل في مكتبه في "بيت المستقبل" في بكفيا سفير دولة فلسطين في لبنان محمد الأسعد والقنصل العام محمد العمري والمستشارة السياسية في السفارة بنان غانم. 

وتناول اللقاء، بحسب بيان، "العلاقات الثنائية وتحديات المرحلة في ضوء الأحداث المتقاطعة في الضفة الغربية وقطاع غزة وجنوب لبنان".

وشدد المجتمعون على "أهمية بناء قنوات حوار واسعة ضمن جهود دبلوماسية اقليمية ودولية تقود الى تعزيز مكانة الدولة المركزية وحصرية قرارها  في كل من لبنان وفلسطين".

ونقل الوفد للرئيس الجميّل تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي حمّل الوفد أيقونة العائلة المقدسة عربون محبة وصداقة.

كما حمل السفير الاسعد الى الرئيس الجميّل رسالة من عائلة الراحل صلاح خلف ( أبو إياد) وكتاباً بعنوان "مسارات صعبة، الحركة الوطنية الفلسطينية في سيرة صلاح خلف ( أبو إياد)"، عربون تقدير للعلاقة الصادقة والشجاعة التي جمعت الرجلين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أبي رميا بعد اجتماعه مع الجميّل: بحثٌ في المرحلة بعد زيارة البابا والتحديات المطروحة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:39:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مكي بحث والسفير الأميركي تحديات مرحلة التعافي وإعادة الإعمار
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:39:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل بعد لقائه السفير ميشال عيسى: المرحلة المقبلة امتحان لحزب الله
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:39:21 Lebanon 24 Lebanon 24
النفّي يبحث مع الخواجة تحديات مرفأ بيروت ورؤية المرحلة المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:39:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الضفة الغربية

الفلسطينية

جنوب لبنان

المستقبل

دبلوماسي

قطاع غزة

الثنائي

الاسعد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:15 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:29 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:25 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:16 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:14 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:15 | 2026-01-27
Lebanon24
13:29 | 2026-01-27
Lebanon24
13:25 | 2026-01-27
Lebanon24
13:16 | 2026-01-27
Lebanon24
13:14 | 2026-01-27
Lebanon24
13:03 | 2026-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24