الجميّل عرض وسفير فلسطين تحديات المرحلة في الجنوب وغزة

استقبل الرئيس أمين الجميّل في مكتبه في "بيت " في بكفيا سفير دولة في محمد الأسعد والقنصل العام محمد العمري والمستشارة السياسية في السفارة بنان غانم.



وتناول اللقاء، بحسب بيان، "العلاقات الثنائية وتحديات المرحلة في ضوء الأحداث المتقاطعة في وقطاع غزة وجنوب لبنان".



وشدد المجتمعون على "أهمية بناء قنوات حوار واسعة ضمن جهود دبلوماسية اقليمية ودولية تقود الى تعزيز مكانة الدولة المركزية وحصرية قرارها في كل من لبنان وفلسطين".



ونقل الوفد للرئيس الجميّل تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي حمّل الوفد أيقونة العائلة المقدسة عربون محبة وصداقة.



كما حمل السفير الى الرئيس الجميّل رسالة من عائلة الراحل صلاح خلف ( أبو إياد) وكتاباً بعنوان "مسارات صعبة، الحركة الوطنية في سيرة صلاح خلف ( أبو إياد)"، عربون تقدير للعلاقة الصادقة والشجاعة التي جمعت الرجلين.

