ألان عون: نشدّ على يد وزير الطاقة في مكافحة سرقة الكهرباء

قال النائب ألان عون، "نشدّ على يد ، الذي يعمل على تحسين إمكانات ومكافحة سرقة الكهرباء".



واضاف عون في كلمته خلال جلسة مناقشة الموازنة: "نأمل من رئيس الوزراء ، أن يقول لنا في نهاية جلسة اليوم كيف ستتمكّن الحكومة من المواءمة بين زيادة رواتب القطاع العام وتحقيق الإصلاحات في هذا القطاع".

