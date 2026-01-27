تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

تطورات تحقيقات بلدية صيدا… أمن الدولة يتحرّك بعد 3 أشهر من المتابعة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-01-2026 | 11:20
تطورات تحقيقات بلدية صيدا… أمن الدولة يتحرّك بعد 3 أشهر من المتابعة
في مدينة صيدا، وبعد نحو ثلاثة أشهر من التحقيقات الداخلية التي أجرتها لجنة من اعضاء المجلس البلدي، نفّذت قوة من مديرية أمن الدولةمكتب بيروت اليوم إجراءً أمنيًا داخل مبنى بلدية صيدا.

وبحسب المعلومات، عمدت القوة إلى تطويق المبنى وفتح تحقيقات تتعلّق بملفات يُشتبه بوجود مخالفات إدارية ومالية فيها، وذلك على خلفية شكاوى وتقارير وردت إلى المديرية.

كما أفادت المصادر بأن أمينة الصندوق (ه.ق) جرى توقيفها، وبدأ الاستماع إلى عدد من الموظفين والمسؤولين، إضافة إلى طلب الاطلاع على مستندات وملفات إدارية محددة، بإشارة من القضاء المختص.
وتشير المعلومات إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لتحقيقات بدأت منذ نحو ثلاثة أشهر، ولا تزال القضية قيد المتابعة القضائية من دون صدور أي نتائج نهائية حتى اللحظة.
المصدر: خاص
