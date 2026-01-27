تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

سلام يبحث المطالب الإنمائية والسياسية مع تكتل "التوافق الوطني"

Lebanon 24
27-01-2026 | 11:41
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، عصر اليوم في السرايا الحكومية، أعضاء تكتل "التوافق الوطني" الذي ضم النواب: فيصل كرامي، حسن مراد، طه ناجي، عدنان طرابلسي، ومحمد يحيى، حيث جرى البحث في الأوضاع السياسية العامة وشؤون إنمائية طارئة.


وعقب اللقاء، أعلن النائب فيصل كرامي أنه تم وضع "خطة طارئة" لمدينة طرابلس لإنقاذ أرواح الناس، مشيراً إلى الحصول على وعد من الرئيس سلام بتأمين المبالغ اللازمة لمشروع ترميم المباني المتصدعة. كما شملت الوعود الحكومية تأمين أموال تشغيلية لمعرض رشيد كرامي الدولي، والمنطقة الاقتصادية الحرة، بالإضافة إلى متابعة ملف مطار القليعات (الشهيد رينيه معوض) ومطار رياق في البقاع.


وفي الشأن السياسي، أكد كرامي دعم التكتل للعهد وللحكومة التي منحوها الثقة، مشيداً بقدرتها على "بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية". وأضاف: "نريد الدولة، ونعلم التوازنات الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة وتداعياتها"، موضحاً أن الزيارة هي "زيارة دعم لهذه الحكومة".


وشدد كرامي على رفض التهديدات بالحرب الأهلية أو الفتنة الداخلية، معتبراً أنها لا تخدم إلا العدو الإسرائيلي. وتبنّى موقف الرئيس نبيه بري الداعي إلى "الوحدة الوطنية"، مؤكداً أنها تتحقق بالحوار وليس بالسير وراء رأي فريق واحد فقط، وختم بتجديد الوقوف بجانب الحكومة لإنقاذ لبنان واستقراره.

