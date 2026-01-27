كلام لافت.. هكذا علّق جنبلاط على خطاب قاسم

هاجم الرئيس السابق للحزب التقدمي ، الخطاب الذي ألقاه لحزب الله ، واصفًا إياه بـ"غير المسؤول، غير المسؤول، غير المسؤول"، محذّرًا من تداعياته الخطيرة على في ظل الظروف الإقليمية المتوترة.



وقال في تصريح لصحيفة "لوريان لو جور": "لا أعرف لماذا يريد جرّ جزء من ولبنان إلى الحرب"، معتبرًا أنّ الخطاب الصادر عن "يستفزّ الإسرائيليين"، ويشكّل تصعيدًا غير محسوب في لحظة دقيقة تمرّ بها البلاد.

وأضاف جنبلاط أنّ هذا الموقف "ينسف الخطة التي وضعتها الحكومة لعمل الجيش في "، مشيرًا إلى أنّ هذه الخطة كانت قد حققت تقدّمًا ملحوظًا على الأرض، في إطار مساعٍ رسمية لضبط الوضع الأمني ومنع الانزلاق إلى مواجهة أوسع.