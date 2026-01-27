تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كلام لافت.. هكذا علّق جنبلاط على خطاب قاسم

Lebanon 24
27-01-2026 | 12:04
A-
A+
كلام لافت.. هكذا علّق جنبلاط على خطاب قاسم
كلام لافت.. هكذا علّق جنبلاط على خطاب قاسم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

هاجم الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الخطاب الذي ألقاه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، واصفًا إياه بـ"غير المسؤول، غير المسؤول، غير المسؤول"، محذّرًا من تداعياته الخطيرة على لبنان في ظل الظروف الإقليمية المتوترة.

وقال جنبلاط في تصريح لصحيفة "لوريان لو جور": "لا أعرف لماذا يريد جرّ جزء من الشيعة ولبنان إلى الحرب"، معتبرًا أنّ الخطاب الصادر عن قاسم "يستفزّ الإسرائيليين"، ويشكّل تصعيدًا غير محسوب في لحظة دقيقة تمرّ بها البلاد.

وأضاف جنبلاط أنّ هذا الموقف "ينسف الخطة التي وضعتها الحكومة لعمل الجيش في جنوب لبنان"، مشيرًا إلى أنّ هذه الخطة كانت قد حققت تقدّمًا ملحوظًا على الأرض، في إطار مساعٍ رسمية لضبط الوضع الأمني ومنع الانزلاق إلى مواجهة أوسع. 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
اتصالات ناشطة بعد خطاب قاسم.. ما السبب؟
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 04:51:52 Lebanon 24 Lebanon 24
خطاب قاسم.. تصعيد بالرغم من قرار التهدئة
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 04:51:52 Lebanon 24 Lebanon 24
أمر غاب عن آخر خطاب لنعيم قاسم: مؤشرات ودلالات
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 04:51:52 Lebanon 24 Lebanon 24
خطاب قاسم رسالة ردع: مرحلة "تقطيع الوقت" انطوت
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 04:51:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الاشتراكي وليد جنبلاط

الأمين العام

وليد جنبلاط

جنوب لبنان

الإسرائيلي

جنبلاط على

نعيم قاسم

الاشتراكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:00 | 2026-01-27
Lebanon24
16:30 | 2026-01-27
Lebanon24
16:21 | 2026-01-27
Lebanon24
15:12 | 2026-01-27
Lebanon24
15:10 | 2026-01-27
Lebanon24
14:46 | 2026-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24