كلام لافت.. هكذا علّق جنبلاط على خطاب قاسم

هاجم الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الخطاب الذي ألقاه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، واصفًا إياه بـ"غير المسؤول، غير المسؤول، غير المسؤول"، محذّرًا من تداعياته الخطيرة على لبنان في ظل الظروف الإقليمية المتوترة.
وقال جنبلاط في تصريح لصحيفة "لوريان لو جور": "لا أعرف لماذا يريد جرّ جزء من الشيعة ولبنان إلى الحرب"، معتبرًا أنّ الخطاب الصادر عن قاسم "يستفزّ الإسرائيليين"، ويشكّل تصعيدًا غير محسوب في لحظة دقيقة تمرّ بها البلاد.
وأضاف جنبلاط أنّ هذا الموقف "ينسف الخطة التي وضعتها الحكومة لعمل الجيش في جنوب لبنان"، مشيرًا إلى أنّ هذه الخطة كانت قد حققت تقدّمًا ملحوظًا على الأرض، في إطار مساعٍ رسمية لضبط الوضع الأمني ومنع الانزلاق إلى مواجهة أوسع.