بالفيديو والصور.. ضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات!

صدر عن – البيان الآتي:ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها لمكافحة الاتجار بالمخدرات، نفذت وحدة من الجيش عمليات دهم لمنازل مطلوبين في منطقة تل الأبيض – ، وضبطت معملًا نقّالًا لتصنيع الكبتاغون، محمّلًا على متن شاحنات، إضافة إلى كمية من المخدرات والمواد الأولية المستخدمة في تصنيعها، وكمية من الأسلحة والذخائر الحربية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف المختص.