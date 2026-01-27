بالفيديو والصور.. ضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات!

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية لمكافحة الاتجار بالمخدرات، نفذت وحدة من الجيش عمليات دهم لمنازل مطلوبين في منطقة تل الأبيض – بعلبك، وضبطت معملًا نقّالًا لتصنيع الكبتاغون، محمّلًا على متن شاحنات، إضافة إلى كمية من المخدرات والمواد الأولية المستخدمة في… pic.twitter.com/M82odCEUp5
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 27, 2026
