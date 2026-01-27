بلدية صيدا: امن الدولة اتخذ اجراءات وفق الاصول

صدر عن بلدية ، البيان الآتي: "تنفي بلدية صيدا نفيًا قاطعًا ما جرى تداوله من عن قيام بتطويق ، كما تنفي جملة من المعلومات غير الدقيقة التي رافقت هذا التداول، ولا سيّما استخدام شعار البلدية في ترويج سيناريوهات لا تمتّ إلى الواقع والحقيقة بصلة".



أضاف البيان: "ويهمّ بلدية صيدا أن تؤكّد في هذا السياق أنّ الإجراءات التي قام بها جهاز جرت وفق الأصول القانونية المعتمدة، وبحرفية تامة، وبالتعاون الكامل والتنسيق المباشر مع رئيس البلدية، ومن دون أي مظاهر أمنية استثنائية أو تعطيل لسير العمل البلدي.كما توضح بلدية صيدا أنّها كانت قد باشرت منذ أكثر من شهر، وبناءً على التقارير المقدّمة من موظفي المصلحة الإدارية والمالية في البلدية، التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى أمينة الصندوق، مع متابعة حثيثة لهذا الملف بكلّ جدّية ومسؤولية".



تابع البيان: "وفي هذا الإطار، وبموجب محضر جلسة رقم (11) تاريخ 19/11/2025، شكّل رئيس بلدية صيدا لجنة استجواب وتحقيق داخلي بقرار رسمي، كما جرى تكليف محامي البلدية بمتابعة الملف قانونيًا. كذلك تم التواصل والتنسيق مع إحدى المختصّة، ولا سيّما ، للوقوف على الإجراءات الإدارية والقانونية الواجب اتخاذها، وفقًا للأصول والقوانين المرعية الإجراء.وتؤكّد بلدية صيدا تعاونها الكامل مع ومع المختصّة، وتضع جميع المستندات والملفات المطلوبة بتصرّف الجهات المعنية، التزامًا منها بمبدأ الشفافية، وحرصًا على كشف الحقيقة كاملة، واتخاذ ما يلزم بحق أي مخالفة أو تقصير يثبته التحقيق".



ختم البيان: "كما تشدّد البلدية على احترامها لمسار التحقيقات القضائية الجارية، وامتناعها عن إصدار أي أحكام مسبقة، مؤكّدةً في الوقت نفسه أنّ حماية المال العام وصون الإدارة البلدية من أي شبهة فساد تشكّل أولوية ثابتة لا مساومة عليها.وإذ تطمئن بلدية صيدا الرأي العام وأبناء المدينة أنّها ستُطلع المواطنين على أي مستجدّات رسمية في حينه، ضمن ما يسمح به القانون وسير التحقيقات".

